Piekło na słowackiej drodze. Polski autokar stanął w płomieniach po zderzeniu z ciężarówką
Wtorkowy poranek przyniósł tragiczne wieści z północno-środkowej Słowacji, gdzie doszło do katastrofalnego wypadku z udziałem polskiego autokaru. Pojazd jadący z Krakowa do Budapesztu, w miejscowości Liptovska Osada, zderzył się czołowo z ciężarówką przewożącą drewno, po czym wpadł do rowu i błyskawicznie stanął w płomieniach. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca autobusu, a dwie osoby z obrażeniami ciała zostały przetransportowane do szpitala. Dzięki szybkiej ewakuacji, 26 pasażerów zdołało opuścić płonący wrak o własnych siłach.
Do wypadku doszło na drodze I/59 w powiecie Ružomberok. Jak wynika ze wstępnych ustaleń tamtejszej policji, polski autokar z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, uderzając w nadjeżdżający skład z drewnem. Siła uderzenia oraz pożar, który wybuchł tuż po kolizji, doprowadziły do całkowitego zniszczenia pojazdu.
Dramatyczna walka o życie pasażerów
Sytuacja na miejscu zdarzenia była niezwykle dynamiczna. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie, zamieniając autokar w pułapkę.
- Bilans ofiar: Kierowca polskiego pojazdu doznał obrażeń, które nie dały mu szans na przeżycie.
- Ewakuacja: Mimo grozy sytuacji, 26 podróżnych zdołało wydostać się z płonącego autokaru.
- Hospitalizacja: Dwoje pasażerów wymagało natychmiastowej opieki medycznej i trafiło do najbliższej placówki szpitalnej.
Śledztwo i utrudnienia na trasie do Budapesztu
Słowackie służby natychmiast zabezpieczyły teren katastrofy, co wiązało się z całkowitym paraliżem komunikacyjnym w tym regionie.
Blokada trasy: Droga I/59 została całkowicie zamknięta dla ruchu, co wpłynęło na przejazd między Polską a południem Europy.
Działania policji: Śledczy prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora, aby dokładnie wyjaśnić, dlaczego sprawny technicznie pojazd nagle zmienił tor jazdy.
Dalsze kroki: Ciało zmarłego kierowcy zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która ma wykazać, czy stan jego zdrowia mógł przyczynić się do tragedii.
Jeśli planujesz podróż autokarową na trasie Polska–Słowacja–Węgry w najbliższych dniach, musisz liczyć się z dużymi utrudnieniami na drodze I/59 w okolicach Liptovskiej Osady. Służby nadal pracują nad usuwaniem wraku oraz zabezpieczeniem nawierzchni uszkodzonej przez pożar.
Warto skontaktować się ze swoim przewoźnikiem, aby upewnić się, czy kursy nie zostały przekierowane na drogi alternatywne. Pamiętaj również, że w godzinach wczesnoporannych w terenach górskich warunki mogą być trudne, co wymaga od kierowców szczególnej koncentracji i dostosowania prędkości do widoczności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.