Pielęgniarki czeka ważny miesiąc. Sejm zajmie się ich wynagrodzeniami
Po miesiącach impasu obywatelski projekt zmian dotyczących minimalnych wynagrodzeń pielęgniarek i położnych wraca do sejmowych prac. W maju Komisja Zdrowia ma zająć się propozycją podniesienia współczynników pracy i powiązania pensji z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami.
Pensje pielęgniarek wracają do Sejmu. Kluczowe posiedzenie zaplanowano na maj
Po wielu miesiącach zastoju obywatelski projekt zmian dotyczących minimalnych wynagrodzeń w ochronie zdrowia znów trafi na sejmową agendę. Z planu pracy Komisji Zdrowia wynika, że w maju posłowie mają zająć się propozycją przygotowaną przez środowisko pielęgniarek i położnych. Projekt zakłada m.in. podniesienie współczynników pracy oraz powiązanie wysokości pensji z faktycznie posiadanymi kwalifikacjami.
Co się zmienia?
Majowe posiedzenie Komisji Zdrowia ma dotyczyć sprawozdania nadzwyczajnej podkomisji, która pracowała nad obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego w podmiotach leczniczych. Dokument został przygotowany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych i formalnie nadal znajduje się w procesie legislacyjnym.
Zgodnie z zapowiedziami, przed posiedzeniem komisji powinno jeszcze dojść do spotkania samej podkomisji. Dla środowiska pielęgniarskiego to pierwszy od dawna sygnał, że sprawa może ponownie ruszyć z miejsca.
Fakty i tło sprawy
Historia projektu sięga 2023 roku. W marcu tamtego roku zarejestrowano Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, a w kolejnych miesiącach pielęgniarki i położne zebrały podpisy pod obywatelską propozycją zmian w ustawie płacowej. Projekt trafił do Sejmu, jednak po pierwszych pracach został odłożony i przez długi czas nie był procedowany.
Do wznowienia prac doszło dopiero po zmianach w kierownictwie izby pod koniec 2023 roku. W lutym 2024 roku powołano podkomisję, która kilka miesięcy później przyjęła zmodyfikowaną wersję projektu. Mimo to dokument nie trafił do finałowego głosowania, a we wrześniu 2024 roku ponownie skierowano go do podkomisji.
Od tamtej pory prace praktycznie utknęły, a informacje o kolejnych posiedzeniach nie były publikowane. Majowe posiedzenie Komisji Zdrowia ma być pierwszą realną próbą przełamania tego impasu.
Jakie zmiany proponują pielęgniarki?
Jednym z kluczowych postulatów projektu jest zmiana tabeli współczynników pracy, od których zależy wysokość minimalnego wynagrodzenia. Pielęgniarki proponują m.in. podniesienie współczynnika w piątej grupie z 1,02 do 1,19 oraz w szóstej grupie z 0,94 do 1,09. W praktyce oznaczałoby to wyższe minimalne pensje dla dużej części personelu.
Równie istotna jest propozycja zmiany zasad kwalifikowania pracowników do poszczególnych grup. Projekt zakłada, aby wynagrodzenie było ustalane na podstawie rzeczywiście posiadanych kwalifikacji, a nie wyłącznie kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Dla wielu pielęgniarek oznaczałoby to formalne uznanie ukończonych studiów, specjalizacji i kursów.
Dlaczego sprawa jest tak ważna?
Związki zawodowe od lat wskazują na problem rozbieżności płacowych wśród pielęgniarek wykonujących podobną pracę, ale posiadających różne formalne zaszeregowanie. Brak jasnych i jednolitych zasad przekłada się na napięcia w zespołach oraz poczucie niesprawiedliwości.
Proponowane zmiany mają – w założeniu autorów projektu – uporządkować system wynagradzania i zwiększyć jego przejrzystość. Dla części pracowników mogłoby to oznaczać realny wzrost wynagrodzeń, bez konieczności zmiany miejsca pracy.
Co dalej z projektem?
Majowe posiedzenie Komisji Zdrowia nie przesądza jeszcze o losach ustawy. Jeśli komisja przyjmie sprawozdanie, projekt będzie musiał trafić do dalszych prac, w tym do Komisji Finansów Publicznych. Dopiero później możliwe będzie skierowanie go pod obrady całego Sejmu.
Dotychczasowe doświadczenia pokazują jednak, że nawet formalne wznowienie prac nie gwarantuje szybkiego finału. Wiele zależy od stanowiska rządu oraz konsekwencji posłów w dalszym procedowaniu.
Dodatkowe inicjatywy poza Sejmem
Równolegle do prac parlamentarnych część środowiska podejmuje własne działania. Przykładem jest inicjatywa jednej z okręgowych izb pielęgniarek i położnych, która w 2026 roku wprowadziła jednorazowy dodatek emerytalny dla swoich członków z wieloletnim stażem pracy. To lokalne rozwiązanie nie zastępuje zmian systemowych, ale pokazuje skalę oczekiwań w środowisku.
Dla pielęgniarek i położnych maj może okazać się ważnym momentem. Po ponad dwóch latach od złożenia obywatelskiego projektu pojawia się szansa na realny krok naprzód. Czy zakończy się on zmianą przepisów, pozostaje jednak otwartym pytaniem.
