Pieniądze bez kryterium dochodowego i zdrowotnego! Seniorzy mają czas tylko do piątku. 400 złotych trafi prosto na konto

Wielkimi krokami mija ostateczny termin ubiegania się o lokalne wsparcie finansowe dla osób starszych. W tym roku jednorazowy zastrzyk gotówki jest wyższy niż dotychczas, jednak urzędnicy wprowadzili zupełnie nowe druki i zmienili zasady wypłat. Aby otrzymać pieniądze, trzeba działać natychmiast.

Czas ucieka, wnioski tylko do 29 maja 2026 roku Mieszkańcy mają już tylko chwilę na dopełnienie formalności. Urząd Miasta oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przypominają, że rekrutacja do tegorocznej edycji programu kończy się nieodwołalnie 29 maja 2026 roku. Osoby, które nie dostarczą prawidłowo wypełnionego formularza do tego dnia, bezpowrotnie stracą szansę na dodatkowe środki w tym roku budżetowym. Warto podkreślić, że w przeciwieństwie do ubiegłych lat, urzędnicy całkowicie zrezygnowali z przekazów pocztowych. W 2026 roku kwota 400 zł będzie wypłacana wyłącznie bezpośrednio na konto bankowe wskazane przez wnioskodawcę. Pieniądze powinny pojawić się na rachunkach seniorów w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od momentu pozytywnej weryfikacji dokumentów. Ważna uwaga techniczna: Formularze z poprzednich edycji programu straciły ważność. Obecnie obowiązuje całkowicie nowy wzór wniosku. Można go pobrać z oficjalnych witryn internetowych MOPR-u oraz magistratu, a wersje papierowe są dostępne w wyznaczonych punktach na terenie całego miasta.

Bon Wyspiarza Seniora – kto dokładnie otrzyma 400+? Świadczenie potocznie nazywane przez mieszkańców „400 plus dla seniora” to w rzeczywistości Bon Wyspiarza Seniora. Jest to autorska, lokalna inicjatywa samorządowa, co oznacza, że pieniądze pochodzą z budżetu gminy, a nie z centralnych funduszy ZUS. Świadczenie ma charakter cykliczny – w 2025 roku wynosiło ono 350 zł, natomiast w bieżącym roku zostało zwaloryzowane do 400 zł. Program charakteryzuje się bardzo liberalnymi zasadami – nie ma tutaj żadnego kryterium dochodowego (pieniądze należą się bez względu na wysokość emerytury), nie jest też brany pod uwagę stan zdrowia ani stopień niepełnosprawności. Kandydat musi jednak spełnić dwa kluczowe warunki: Wiek: Ukończony 65. rok życia (wystarczy, że senior świętuje 65. urodziny w dowolnym momencie 2026 roku).

Ukończony 65. rok życia (wystarczy, że senior świętuje 65. urodziny w dowolnym momencie 2026 roku). Geografia i staż: Miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miasto Świnoujście nieprzerwanie od co najmniej 5 lat. Co ciekawe, przepisy nie wymagają posiadania oficjalnego, stałego meldunku w Świnoujściu. Sam fakt przebywania i życia na terenie wysp od minimum pięciu lat można udowodnić urzędnikom w sposób alternatywny, np. przedstawiając długoterminową umowę najmu lokalu, deklarację wyboru lekarza pierwszego kontaktu (POZ) w lokalnej przychodni czy dokumenty podatkowe.

Kluczowe parametry i mapa punktów odbioru wniosków Aby ułatwić seniorom sprawne przekazanie dokumentów, na terenie Świnoujścia przygotowano siedem lokalizacji, w których zamontowano specjalnie oznakowane skrzynki podawcze. Wypełniony formularz można wrzucić do nich osobiście lub z pomocą członków rodziny. Cecha programu 400+ Szczegóły organizacyjne i lokalizacje w Świnoujściu Wysokość świadczenia 400 zł (wypłata jednorazowa, roczna, wyłącznie na konto bankowe). Ostateczny termin 29 maja 2026 r. (decyduje data fizycznego złożenia). Główne punkty zrzutu (Centrum) * Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR), ul. Dąbrowskiego 4

* Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5

* Miejska Informacja Turystyczna Punkty zrzutu (Dzielnice i osiedla) * Spółdzielnia Mieszkaniowa „Słowianin” (Pogotowie Techniczne), ul. Matejki 38A

* Filia MDK Przytór (ul. Zalewowa 40)

* Filia MDK Karsibór (ul. 1 Maja 40)

* Filia MDK Warszów (ul. Sosnowa 18)