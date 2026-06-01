Pieniądze dla młodych. Można dostać do 300 tys. zł
Od dziś ARiMR przyjmuje wnioski o bezzwrotną premię dla młodych rolników. Do podziału jest 647,5 mln zł, maksymalne wsparcie na jedno gospodarstwo wzrosło do 300 000 zł, a termin składania dokumentów mija 30 lipca 2026 r. Branżowe portale ostrzegają wprost: to może być ostatni nabór tej skali przed kolejną perspektywą finansową WPR po 2027 roku.
Dwie kwoty, jeden warunek decydujący
Program „Premie dla młodych rolników” działa w ramach interwencji I.11 Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 (PS WPR), a jego podstawą jest ustawa z 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla WPR na lata 2023-2027 (Dz.U. 2023 poz. 412). Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca premię w formie ryczałtu – bez konieczności rozliczania każdej złotówki fakturami, ale z obowiązkiem realizacji biznesplanu.
W tegorocznej edycji obowiązują 2 progi wsparcia. 200 000 zł otrzymają rolnicy planujący produkcję roślinną lub mieszaną, w której zwierzęta stanowią mniej niż połowę docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa. 300 000 zł przysługuje tym, u których produkcja zwierzęca – hodowla bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu lub innych gatunków – będzie stanowiła co najmniej 50 proc. docelowej wielkości ekonomicznej. To nowy próg wprowadzony właśnie od naboru 2026. Co istotne, wyższa premia może też objąć beneficjentów z naboru 2025, którzy jeszcze nie otrzymali pierwszej raty i są gotowi dostosowaćbiznesplan do wymogu produkcji zwierzęcej.
Pieniądze wypłacane są w 2 ratach: pierwsza po podpisaniu umowy z ARiMR, druga po potwierdzeniu realizacji biznesplanu. Premia jest bezzwrotna – pod warunkiem wywiązania się z zobowiązań przez cały wymagany okres.
Kto może złożyć wniosek – i co dyskwalifikuje od razu
Warunki wejścia do programu nie zmieniły się względem poprzednich lat. Wnioskodawca musi spełniać łącznie kilka kryteriów: nie ukończyć 41 lat w dniu złożenia wniosku (czyli mieć maksymalnie 40 lat i 364 dni), posiadać numer identyfikacyjny w ewidencji producentów ARiMR, prowadzić działalność rolniczą nie dłużej niż 24 miesiące przed złożeniem wniosku lub dopiero ją rozpoczynać, posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiązać się do ich uzupełnienia w określonym terminie oraz przygotować biznesplan z harmonogramem inwestycji i prognozą rozwoju gospodarstwa.
Pułapką, na którą wskazują doradcy rolni, są błędy w umowach dzierżawy ziemi. Dzierżawiona ziemia wlicza się do areału gospodarstwa – ale musi to być dzierżawa prawidłowo udokumentowana. Nieformalne porozumienia ustne, dzierżawy bez rejestracji czy zawarte na zbyt krótki okres mogą spowodować, że ARiMR zakwestionuje spełnienie warunków obszarowych i odmówi wypłaty. – Jeden błąd w dokumentacji dzierżawy może kosztować całą premię – ostrzega Agrofakt.pl, powołując się na doświadczenia z poprzednich naborów.
Ważne ograniczenie dotyczy też zakupów: finansowane są wyłącznie nowe maszyny i urządzenia. Używany ciągnik kupiony przed podpisaniem umowy z ARiMR nie może być rozliczony w ramach premii. Zakupy dokonane przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy ARiMR w ogóle nie kwalifikują się do rozliczenia.
Na co można wydać 200 lub 300 tys. zł
Katalog wydatków kwalifikowanych jest szeroki. Premia może sfinansować inwestycje budowlane służące wytwarzaniu produktów rolnych (obory, chlewy, magazyny), nasadzenia trwałe w sadach i na plantacjach wieloletnich, zakup nieruchomości rolnych, zakup stada podstawowego zwierząt hodowlanych, nabycie nowych maszyn i urządzeń oraz zakup środków transportu rolniczego. Nie można natomiast finansować zakupu ziemi powyżej określonego progu wartości w stosunku do całej premii ani wydatków poniesionych przed podpisaniem umowy.
Rekordowe zainteresowanie i realna konkurencja o środki
ARiMR informuje, że w poprzednich naborach programu zawarto już niemal 9 000 umów na łączną kwotę ok. 1,8 mld zł. Tegoroczna pula 647,5 mln zł zostanie rozdysponowana wśród najwyżej ocenionych wniosków według systemu punktacji uwzględniającego m.in. wiek wnioskodawcy, wykształcenie rolnicze, przejmowanie gospodarstwa po rodzinie i planowany zakres inwestycji. Przy rekordowej liczbie 3 680 wniosków zarejestrowanych już pierwszego dnia naboru rywalizacja o premię będzie większa niż w poprzednich latach.
– W tym naborze zwiększyliśmy premie dla osób rozpoczynających działalność w sektorze produkcji zwierzęcej. Chcemy zachęcić młodych ludzi do prowadzenia gospodarstw i wzmocnić wymianę pokoleniową na polskiej wsi – powiedział minister rolnictwa Stefan Krajewski, cytowany przez Fakt.pl.
Co to oznacza dla Ciebie? Masz 60 dni i tylko jeden kanał składania wniosków
Wnioski przyjmowane są wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR pod adresem epue.arimr.gov.pl – do 30 lipca 2026 r. Nie ma możliwości złożenia dokumentów osobiście w biurze powiatowym. Jeśli nie masz jeszcze konta na PUE ARiMR, załóż je jak najszybciej – weryfikacja tożsamości wymaga profilu zaufanego lub e-dowodu i może potrwać kilka dni. Biznesplan to kluczowy element wniosku i jednocześnie dokument, który ARiMR sprawdza najdokładniej – warto skorzystać z bezpłatnych konsultacji w Ośrodku Doradztwa Rolniczego (ODR) w swojej gminie, bo doradcy znają aktualne kryteria oceny i mogą wskazać typowe błędy prowadzące do odrzucenia wniosku.
