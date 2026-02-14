Pieniądze do odebrania w ZUS i skarbówce. Masz tylko dwie szanse, by zyskać nawet 1520 zł
Sezon rozliczeń podatkowych za rok 2025 ruszył w pełni, a wraz z nim powraca temat ulg, które mogą drastycznie zwiększyć Twój zwrot z podatku. Choć większość z nas codziennie korzysta z sieci, tysiące Polaków wciąż ignoruje jedną z najprostszych metod na odzyskanie gotówki od fiskusa. Ulga na internet pozwala odliczyć od dochodu nawet 1520 zł, ale przepisy są nieubłagane – jeśli przegapisz swój moment, prawo do tej zniżki przepadnie bezpowrotnie. Sprawdź, czy znajdujesz się w grupie osób, które mogą jeszcze uratować te pieniądze przed fiskusem, zanim zegar rozliczeń wybije ostatnią godzinę.
Wielu podatników co roku głowi się, jak legalnie obniżyć swój PIT, nie zdając sobie sprawy, że rozwiązanie mają dosłownie pod ręką. System ulg podatkowych w Polsce pozwala na odliczenie konkretnych kwot od dochodu jeszcze przed obliczeniem podatku, co w praktyce oznacza wyższy przelew na Twoje konto po zatwierdzeniu deklaracji. Ulga na internet jest dostępna dla wyjątkowo szerokiego grona: od etatowców i przedsiębiorców, aż po emerytów. Istnieje jednak jeden kluczowy warunek, który sprawia, że jest to „towar reglamentowany” przez przepisy.
Co to oznacza dla Ciebie? Pułapka dwóch lat
Największym błędem jest przekonanie, że skoro płacimy za internet co miesiąc, to odliczenie przysługuje nam dożywotnio. Prawo w tym zakresie jest wyjątkowo restrykcyjne.
- Zasada „teraz albo nigdy”: Z ulgi na internet możesz skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.
- Ostatnia szansa: Jeśli korzystałeś z odliczenia w zeszłym roku, to obecne rozliczenie jest Twoją ostatnią okazją. Jeśli nigdy wcześniej tego nie robiłeś – teraz jest najlepszy moment, by zacząć.
- Koniec przywileju: Po upływie dwuletniego okresu możliwość korzystania z tej preferencji wygasa na zawsze dla danego podatnika.
Nawet 1520 zł zwrotu. Jak działa matematyka fiskusa?
Limit odliczenia jest sztywny i wynosi 760 zł rocznie na jedną osobę. Oznacza to, że jeśli Twoje roczne wydatki na dostęp do sieci wyniosły np. 1000 zł, odliczysz maksymalnie 760 zł. Jeśli jednak Twoje rachunki były niższe, odliczasz tylko faktycznie poniesione koszty. Ponieważ z ulgi korzysta się przez dwa lata, jeden podatnik może łącznie pomniejszyć swój dochód o 1520 zł.
Prawdziwa kumulacja następuje przy wspólnym rozliczeniu małżonków. Wtedy korzyści rosną dwukrotnie:
każdy z małżonków ma własny limit 760 zł rocznie;
łącznie w jednym roku możecie odliczyć od wspólnego dochodu 1520 zł;
w pełnym cyklu dwuletnim daje to aż 3040 zł łącznego odliczenia.
Wymagane dokumenty – nie daj się złapać na braku faktury
Aby urząd skarbowy nie zakwestionował Twojego odliczenia, musisz posiadać odpowiednią dokumentację. Na etapie wysyłania PIT nie trzeba dołączać faktur, ale należy je zachować do ewentualnej kontroli. Kluczowe jest, aby na dokumencie widniało Twoje imię i nazwisko oraz wyraźna kwota za usługę dostępu do internetu.
Uwaga na pakiety! Jeśli płacisz jeden rachunek za internet, telewizję i telefon, operator musi wyszczególnić na fakturze cenę za sam internet. Bez tej informacji fiskus odrzuci Twoje prawo do ulgi. W 2026 roku większość dokumentów jest dostępna cyfrowo u operatorów, więc warto pobrać je już teraz i dołączyć do domowego archiwum.
Jak rozliczyć ulgę krok po kroku w 2026 roku?
Skorzystanie z tej preferencji jest prostsze, niż mogłoby się wydawać, i nie wymaga wizyty w urzędzie.
- Przygotuj załącznik PIT/O: To właśnie tam wpisuje się kwotę przeznaczoną na internet.
- Skorzystaj z systemu Twój e-PIT: Ministerstwo Finansów zazwyczaj automatycznie przesyła dane, ale ulgę na internet często trzeba dodać ręcznie, zaznaczając odpowiednie pole.
- Zweryfikuj lata: Sprawdź w swoich archiwalnych deklaracjach, czy nie wykorzystałeś już limitu dwóch lat.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.