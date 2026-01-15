Pieniądze na prąd płyną do Polaków! Sprawdź, czy przekraczasz nowy próg dochodowy
Zima nie odpuszcza, a wraz z nią rosną rachunki za ogrzewanie i prąd. Dla wielu gospodarstw domowych styczeń i luty to najtrudniejszy sprawdzian dla domowego budżetu. Rząd uruchamia drugą transzę bonu energetycznego, która ma być ratunkiem przed skutkami odmrożenia cen energii. Kto może liczyć na przelew w wysokości nawet 1200 zł? Mechanizm „złotówka za złotówkę” znów w grze, ale kryteria są surowsze niż rok temu. Sprawdź, czy Twój wniosek ma szansę na akceptację
Od stycznia 2026 roku polski rynek energii przeszedł ostateczne przejście na system rynkowy, co przy ujemnych temperaturach rzędu nawet -20 stopni stało się ogromnym obciążeniem dla portfeli. Bon energetyczny w swojej odświeżonej formie na drugą połowę zimy to świadczenie pieniężne, które ma zniwelować różnice w kosztach utrzymania najuboższych rodzin oraz seniorów.
Kto jest uprawniony? Nowe progi dochodowe na 2026 rok
Kluczem do otrzymania wsparcia jest tzw. kryterium dochodowe. W 2026 roku, ze względu na waloryzację świadczeń i wzrost płacy minimalnej, progi te zostały skorygowane, aby pomoc trafiała do osób realnie dotkniętych ubóstwem energetycznym.
Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, bon energetyczny przysługuje, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za rok poprzedni nie przekracza:
- 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym (np. samotni seniorzy),
- 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Warto pamiętać o zasadzie „złotówka za złotówkę”. Jeśli Twój dochód nieznacznie przekracza te limity, nie tracisz prawa do świadczenia całkowicie. Kwota bonu zostanie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia. Minimalna wartość bonu, jaka może zostać wypłacona, to 20 zł.
Ile pieniędzy trafi na Twoje konto?
Wysokość bonu energetycznego jest zróżnicowana i zależy od dwóch czynników: liczby osób w gospodarstwie oraz głównego źródła ogrzewania. Osoby korzystające z energii elektrycznej do ogrzewania domu (pompy ciepła, piece akumulacyjne) mogą liczyć na podwójną stawkę wsparcia.
Podstawowe stawki bonu (ogrzewanie inne niż elektryczne):
- Gospodarstwo 1-osobowe: 300 zł
- Gospodarstwo 2-3 osobowe: 400 zł
- Gospodarstwo 4-5 osobowe: 500 zł
- Gospodarstwo 6-osobowe i większe: 600 zł
Podwyższone stawki bonu (ogrzewanie elektryczne wpisane do CEEB):
Jeśli dom jest ogrzewany energią elektryczną (pompą ciepła lub bojlerem), kwoty te rosną o 100% i wynoszą odpowiednio od 600 zł aż do 1200 zł. Warunkiem koniecznym jest jednak wcześniejsze zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).
Pułapka terminowa: Nie przegap okna na złożenie wniosku
Druga połowa zimy to ostatni dzwonek na dopełnienie formalności. Wnioski o bon energetyczny w 2026 roku przyjmowane są przez urzędy gmin oraz ośrodki pomocy społecznej (MOPS/GOPS) właściwe dla miejsca zamieszkania.
- Najszybsza droga: Portal ePUAP lub aplikacja mObywatel. Elektroniczne wnioski są procesowane w pierwszej kolejności.
- Weryfikacja danych: Urzędnicy sprawdzają dochody za pomocą systemów Empatia, co eliminuje konieczność donoszenia zaświadczeń z Urzędu Skarbowego.
- Termin wypłaty: Po pozytywnej decyzji pieniądze powinny trafić na wskazane konto w ciągu 30 dni. Pierwsze przelewy za obecny sezon grzewczy są planowane na luty i marzec 2026 r.
Dlaczego to wsparcie jest kluczowe właśnie teraz?
W połowie stycznia 2026 roku ceny prądu na giełdzie (TGE) zanotowały wzrosty wynikające z niskiej generacji z OZE (bezwietrzna, mroźna pogoda) oraz wysokiego zapotrzebowania na węgiel i gaz. Dla odbiorców na taryfach dynamicznych lub tych, których nie objęły limity cenowe, rachunki za styczeń mogą być o 20-30% wyższe niż jesienią. Bon energetyczny ma za zadanie „zamortyzować” ten skok cenowy dla najbardziej wrażliwych grup społecznych.
Na co uważać? Najczęstsze błędy we wnioskach
- Brak wpisu do CEEB: Najczęstszy powód odrzucenia wniosku o wyższą stawkę (np. przy pompach ciepła). Jeśli Twoje urządzenie nie figuruje w ewidencji, otrzymasz jedynie stawkę podstawową.
- Błędny skład gospodarstwa: Często członkowie rodziny mieszkający pod jednym adresem, ale prowadzący oddzielne budżety, składają dwa wnioski. Zgodnie z prawem, na jeden adres (jeden licznik) przysługuje tylko jeden bon.
- Dochody nieopodatkowane: Pamiętaj, aby we wniosku uwzględnić dochody z gospodarstwa rolnego lub alimenty, które nie zawsze są widoczne w systemach fiskalnych, a wpływają na końcową kwotę wsparcia.
Bon energetyczny na drugą połowę zimy 2026 to realna pomoc, o którą warto zawalczyć, zwłaszcza jeśli prowadzisz gospodarstwo jednoosobowe lub korzystasz z ogrzewania elektrycznego. Pamiętaj, że środki są ograniczone budżetowo, dlatego zasada „kto pierwszy, ten lepszy” w kontekście składania poprawnych wniosków może mieć znaczenie dla szybkości wypłaty.
