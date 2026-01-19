Pieniądze po zmarłym przepadną bezpowrotnie. ZUS stawia sprawę jasno: masz ograniczony czas na ten wniosek
Rodzinne tragedie często sprawiają, że sprawy finansowe schodzą na drugi plan, a to błąd, który może słono kosztować. Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzyma pieniądze, które należały się zmarłym seniorom, ale nie wypłaci ich automatycznie. Gra toczy się o tzw. niezrealizowane świadczenia. Jeśli bliscy przegapią kluczowy termin, gotówka zostanie w kasie państwa na zawsze. Zegar tyka nieubłaganie od dnia zgonu.
Wielu spadkobierców nie zdaje sobie sprawy, że śmierć emeryta lub rencisty nie zamyka drogi do odebrania należnych mu pieniędzy. Chodzi o środki, które zmarły powinien otrzymać, ale nie zdążyły one wpłynąć na jego konto przed śmiercią. Procedura ta wymaga jednak inicjatywy ze strony rodziny, a urzędnicy są związani sztywnymi terminami. Bezczynność w tym zakresie oznacza definitywną utratę funduszy po upływie 12 miesięcy.
Wyścig z czasem o ostatnią emeryturę
Mechanizm jest prosty, ale wymaga szybkiego działania. Zgodnie z przepisami, wypłaty z ZUS realizowane są w konkretnych dniach miesiąca, na przykład 1., 10. czy 25. dnia. Jeśli uprawniony do świadczenia zmarł przed nadejściem swojego terminu płatności, pieniądze za ten okres nie przepadają, lecz stają się świadczeniem niezrealizowanym.
Co istotne, przepisy obejmują nie tylko przyznane już emerytury. O wypłatę można ubiegać się także wtedy, gdy zmarły złożył wniosek o świadczenie lub jego przeliczenie, ale urzędnicy nie zdążyli wydać decyzji przed jego odejściem. Wówczas rodzina ma prawo dochodzić kwot należnych aż do dnia zgonu seniora.
Kto pierwszy w kolejce po pieniądze?
Ustawodawca precyzyjnie określił hierarchię osób, które mogą wyciągnąć rękę po te środki. Pierwszeństwo mają małżonek oraz dzieci, pod warunkiem, że prowadzili ze zmarłym wspólne gospodarstwo domowe. Dopiero w sytuacji braku takich bliskich, prawo do pieniędzy przechodzi na małżonków i dzieci żyjących oddzielnie. W dalszej kolejności o wypłatę mogą starać się inni członkowie rodziny uprawnieni do renty rodzinnej lub osoby, które pozostawały na utrzymaniu zmarłego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, ZUS dzieli kwotę na równe części.
Jeden dokument decyduje o wszystkim
Aby nie stracić pieniędzy, należy złożyć wniosek o wypłatę niezrealizowanego świadczenia (druk ENS) w dowolnej placówce ZUS lub przez internet. Do formularza trzeba dołączyć akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo, takie jak akt małżeństwa czy urodzenia. Kluczowy jest jednak czas – rodzina ma na to dokładnie 12 miesięcy od dnia śmierci bliskiego. Po przekroczeniu tego terminu roszczenia wygasają i nie ma żadnej prawnej możliwości odzyskania tych środków.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.