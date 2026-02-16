Pieniądze ukryte w Twoim PIT! Ta jedna ulga może zwiększyć Twój zwrot o kilkaset złotych.

16 lutego 2026 21:15 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
Poniedziałek, 16 lutego 2026 roku. Od wczoraj polscy podatnicy mogą przesyłać swoje zeznania w usłudze Twój e-PIT. Choć system automatycznie podpowiada wiele ulg, o jednej z najbardziej zyskownych musimy pamiętać sami. Jak donosi Business Insider, w ramach ulgi na własne cele mieszkaniowe możemy odliczyć wydatki, które dla wielu są kompletnym zaskoczeniem: od zmywarek, przez płyty grzewcze, aż po szafy wnękowe.
 

Zobacz również:

Rewolucja w „celach mieszkaniowych”. To nie tylko mury

Wielu podatników żyje w przekonaniu, że ulga mieszkaniowa (związana np. ze zwolnieniem z podatku po sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat) dotyczy tylko zakupu mieszkania lub „gołego” remontu. W 2026 roku stan prawny jest jednak znacznie korzystniejszy. Fiskus akceptuje wydatki na wyposażenie, o ile jest ono trwale związane z nieruchomością lub stanowi niezbędny sprzęt AGD.

Co dokładnie możesz odliczyć w rozliczeniu za 2025 rok?

  • Sprzęt AGD: lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, płyty grzewcze oraz okapy (zarówno wolnostojące, jak i pod zabudowę).
  • Meble na wymiar: szafy wnękowe, pawlacze oraz cała zabudowa kuchenna wykonana przez stolarza.
  • Elementy łazienkowe: szafki podumywalkowe stanowiące trwały element wyposażenia.
  • Oświetlenie: wewnętrzne instalacje, w tym nowoczesne taśmy LED oraz oświetlenie halogenowe.

Czego skarbówka NIE pozwoli Ci odliczyć?

Mimo szerokiego katalogu, istnieją wyraźne granice. W 2026 roku nie ma możliwości uwzględnienia w PIT wydatków na tzw. małe AGD oraz sprzęt RTV. Jeśli kupiłeś 16 lutego nowy telewizor lub ekspres do kawy, te paragony nie obniżą Twojego podatku.

Zobacz również:

Kategoria Można odliczyć NIE można odliczyć
Kuchnia Zabudowa meblowa, płyta, piekarnik, lodówka Ekspres do kawy, mikser, czajnik
Łazienka Pralka, szafki podumywalkowe Suszarka do włosów, lokówka
Salon / RTV Oświetlenie stałe, szafy wnękowe Telewizor, zestaw audio, konsola

Kluczowe warunki: faktura i zamieszkanie

Aby skorzystać z tej ulgi w 2026 roku, musisz spełnić dwa podstawowe wymogi formalne, na które uczula administracja Prezydenta Karola Nawrockiego w ramach kampanii „Przejrzyste Podatki”:

  1. Faktury imienne: Musisz posiadać faktury wystawione bezpośrednio na Twoje imię i nazwisko (zwykły paragon to za mało).
  2. Realizacja potrzeb mieszkaniowych: Wydatki muszą dotyczyć nieruchomości, w której rzeczywiście zamieszkałeś. Nie można odliczyć AGD do mieszkania kupionego wyłącznie pod wynajem jako inwestycja.

„Wielu z nas traci pieniądze, bo nie zdaje sobie sprawy, że 'remont’ w oczach fiskusa obejmuje dziś także nowoczesne wyposażenie kuchni czy szafy na wymiar. Przy dzisiejszych cenach AGD, wpisanie tych wydatków do PIT może przynieść zwrot liczony w tysiącach złotych” – wyjaśniają eksperci Business Insider.

Jak to rozliczyć 16 lutego 2026?

Jeśli logujesz się do Twój e-PIT, musisz samodzielnie edytować deklarację i dodać kwoty wynikające z faktur w odpowiednim załączniku (PIT/D lub odpowiednie pola ulgi mieszkaniowej). System nie „zaciągnie” tych danych automatycznie ze sklepów budowlanych czy salonów meblowych.

 

Źródło: Business Insider Polska
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl