Pieniądze ukryte w Twoim PIT! Ta jedna ulga może zwiększyć Twój zwrot o kilkaset złotych.

Rewolucja w „celach mieszkaniowych”. To nie tylko mury
Wielu podatników żyje w przekonaniu, że ulga mieszkaniowa (związana np. ze zwolnieniem z podatku po sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat) dotyczy tylko zakupu mieszkania lub „gołego” remontu. W 2026 roku stan prawny jest jednak znacznie korzystniejszy. Fiskus akceptuje wydatki na wyposażenie, o ile jest ono trwale związane z nieruchomością lub stanowi niezbędny sprzęt AGD.
Co dokładnie możesz odliczyć w rozliczeniu za 2025 rok?
- Sprzęt AGD: lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, płyty grzewcze oraz okapy (zarówno wolnostojące, jak i pod zabudowę).
- Meble na wymiar: szafy wnękowe, pawlacze oraz cała zabudowa kuchenna wykonana przez stolarza.
- Elementy łazienkowe: szafki podumywalkowe stanowiące trwały element wyposażenia.
- Oświetlenie: wewnętrzne instalacje, w tym nowoczesne taśmy LED oraz oświetlenie halogenowe.
Czego skarbówka NIE pozwoli Ci odliczyć?
Mimo szerokiego katalogu, istnieją wyraźne granice. W 2026 roku nie ma możliwości uwzględnienia w PIT wydatków na tzw. małe AGD oraz sprzęt RTV. Jeśli kupiłeś 16 lutego nowy telewizor lub ekspres do kawy, te paragony nie obniżą Twojego podatku.
|Kategoria
|Można odliczyć
|NIE można odliczyć
|Kuchnia
|Zabudowa meblowa, płyta, piekarnik, lodówka
|Ekspres do kawy, mikser, czajnik
|Łazienka
|Pralka, szafki podumywalkowe
|Suszarka do włosów, lokówka
|Salon / RTV
|Oświetlenie stałe, szafy wnękowe
|Telewizor, zestaw audio, konsola
Kluczowe warunki: faktura i zamieszkanie
Aby skorzystać z tej ulgi w 2026 roku, musisz spełnić dwa podstawowe wymogi formalne, na które uczula administracja Prezydenta Karola Nawrockiego w ramach kampanii „Przejrzyste Podatki”:
- Faktury imienne: Musisz posiadać faktury wystawione bezpośrednio na Twoje imię i nazwisko (zwykły paragon to za mało).
- Realizacja potrzeb mieszkaniowych: Wydatki muszą dotyczyć nieruchomości, w której rzeczywiście zamieszkałeś. Nie można odliczyć AGD do mieszkania kupionego wyłącznie pod wynajem jako inwestycja.
„Wielu z nas traci pieniądze, bo nie zdaje sobie sprawy, że 'remont’ w oczach fiskusa obejmuje dziś także nowoczesne wyposażenie kuchni czy szafy na wymiar. Przy dzisiejszych cenach AGD, wpisanie tych wydatków do PIT może przynieść zwrot liczony w tysiącach złotych” – wyjaśniają eksperci Business Insider.
Jak to rozliczyć 16 lutego 2026?
Jeśli logujesz się do Twój e-PIT, musisz samodzielnie edytować deklarację i dodać kwoty wynikające z faktur w odpowiednim załączniku (PIT/D lub odpowiednie pola ulgi mieszkaniowej). System nie „zaciągnie” tych danych automatycznie ze sklepów budowlanych czy salonów meblowych.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.