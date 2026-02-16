Pieniądze ukryte w Twoim PIT! Ta jedna ulga może zwiększyć Twój zwrot o kilkaset złotych.

Rewolucja w „celach mieszkaniowych”. To nie tylko mury

Wielu podatników żyje w przekonaniu, że ulga mieszkaniowa (związana np. ze zwolnieniem z podatku po sprzedaży nieruchomości przed upływem 5 lat) dotyczy tylko zakupu mieszkania lub „gołego” remontu. W 2026 roku stan prawny jest jednak znacznie korzystniejszy. Fiskus akceptuje wydatki na wyposażenie, o ile jest ono trwale związane z nieruchomością lub stanowi niezbędny sprzęt AGD.

Co dokładnie możesz odliczyć w rozliczeniu za 2025 rok?

Sprzęt AGD: lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, płyty grzewcze oraz okapy (zarówno wolnostojące, jak i pod zabudowę).

lodówki, pralki, zmywarki, piekarniki, płyty grzewcze oraz okapy (zarówno wolnostojące, jak i pod zabudowę). Meble na wymiar: szafy wnękowe, pawlacze oraz cała zabudowa kuchenna wykonana przez stolarza.

szafy wnękowe, pawlacze oraz cała zabudowa kuchenna wykonana przez stolarza. Elementy łazienkowe: szafki podumywalkowe stanowiące trwały element wyposażenia.

szafki podumywalkowe stanowiące trwały element wyposażenia. Oświetlenie: wewnętrzne instalacje, w tym nowoczesne taśmy LED oraz oświetlenie halogenowe.

Czego skarbówka NIE pozwoli Ci odliczyć?

Mimo szerokiego katalogu, istnieją wyraźne granice. W 2026 roku nie ma możliwości uwzględnienia w PIT wydatków na tzw. małe AGD oraz sprzęt RTV. Jeśli kupiłeś 16 lutego nowy telewizor lub ekspres do kawy, te paragony nie obniżą Twojego podatku.

Kategoria Można odliczyć NIE można odliczyć Kuchnia Zabudowa meblowa, płyta, piekarnik, lodówka Ekspres do kawy, mikser, czajnik Łazienka Pralka, szafki podumywalkowe Suszarka do włosów, lokówka Salon / RTV Oświetlenie stałe, szafy wnękowe Telewizor, zestaw audio, konsola

Kluczowe warunki: faktura i zamieszkanie

Aby skorzystać z tej ulgi w 2026 roku, musisz spełnić dwa podstawowe wymogi formalne, na które uczula administracja Prezydenta Karola Nawrockiego w ramach kampanii „Przejrzyste Podatki”:

Faktury imienne: Musisz posiadać faktury wystawione bezpośrednio na Twoje imię i nazwisko (zwykły paragon to za mało). Realizacja potrzeb mieszkaniowych: Wydatki muszą dotyczyć nieruchomości, w której rzeczywiście zamieszkałeś. Nie można odliczyć AGD do mieszkania kupionego wyłącznie pod wynajem jako inwestycja.

„Wielu z nas traci pieniądze, bo nie zdaje sobie sprawy, że 'remont’ w oczach fiskusa obejmuje dziś także nowoczesne wyposażenie kuchni czy szafy na wymiar. Przy dzisiejszych cenach AGD, wpisanie tych wydatków do PIT może przynieść zwrot liczony w tysiącach złotych” – wyjaśniają eksperci Business Insider.

Jak to rozliczyć 16 lutego 2026?

Jeśli logujesz się do Twój e-PIT, musisz samodzielnie edytować deklarację i dodać kwoty wynikające z faktur w odpowiednim załączniku (PIT/D lub odpowiednie pola ulgi mieszkaniowej). System nie „zaciągnie” tych danych automatycznie ze sklepów budowlanych czy salonów meblowych.

Źródło: Business Insider Polska