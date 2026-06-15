Pieniądze z kont trzeba wypłacać natychmiast? Polacy masowo wypłacają gotówkę, a NBP podało ile trzeba dokładnie
Bez rozporządzenia, bez kampanii rządowej, bez nakazów. Polacy sami, z własnej inicjatywy, wypłacili z kont rekordową ilość gotówki – do końca sierpnia 2025 roku wartość banknotów i monet w obiegu przekroczyła 443 miliardy złotych. To historyczne maksimum w dziejach NBP. Za tym rekordem stoi brak zaufania nie tyle do banków, co do infrastruktury i przepisów. Blackout, cyberatak, kryzys infrastruktury. I coraz głośniejsze rekomendacje, żeby być gotowym.
Dlaczego Polacy masowo wychodzą z gotówką z bankomatów
Trend nabrał tempa po dwóch zdarzeniach, które dla milionów Europejczyków były zimnym prysznicem. Pierwsze: masowa awaria sieci energetycznej w Hiszpanii, która w ciągu kilku godzin zatrzymała metro, kolej, ruch lotniczy i całkowicie sparaliżowała płatności elektroniczne. Karty nie działały. Terminale były martwe. Bankomaty odcięte od sieci. Ci, którzy stali w kolejce po zakupy z gotówką w portfelu – kupili. Reszta wróciła do domu z pustymi rękoma.
Drugie zdarzenie: seria skoordynowanych cyberataków na infrastrukturę krajów NATO, w tym próby destabilizacji systemów bankowych. Eksperci ds. bezpieczeństwa wskazują otwarcie, że atak hybrydowy skierowany jednocześnie na sieć energetyczną i systemy bankowe to nie science fiction – to jeden z bazowych scenariuszy planowania kryzysowego w polskich instytucjach publicznych.
Polacy czytają te sygnały trafnie. Gotówka w obiegu rośnie szybciej niż inflacja – co oznacza, że ludzie nie tylko nie wracają z wypłaconymi pieniędzmi do banku, ale dorzucają kolejne. Przechowywanie „awaryjnej koperty” w szufladzie przestało być kojarzone ze starszymi pokoleniami i nieufnością do systemu. Stało się elementem odpowiedzialnego planowania finansowego.
NBP i RCB mówią wprost: ile konkretnie trzymać
Narodowy Bank Polski nie wydał rozporządzenia z dokładną kwotą – gotówka w domu to rekomendacja, nie przepis prawa. Ale we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa NBP opracował konkretne wytyczne, które mają zastąpić ogólne „coś” bardziej precyzyjnym celem.
Rekomendacja brzmi: zapas pokrywający podstawowe wydatki przez 7-10 dni. W realiach kosztów życia 2026 roku, przy założeniu że w kryzysie ceny mogą chwilowo wzrosnąć, wyliczenia wyglądają następująco:
|Typ gospodarstwa domowego
|Rekomendowany zapas gotówki
|Na co wystarczy
|Singiel / osoba samotna
|1 000 – 1 500 zł
|Jedzenie, leki, podstawowy transport przez 7-10 dni
|Para bez dzieci
|2 000 – 3 000 zł
|Jedzenie dla 2 osób, leki, transport przez tydzień
|Czteroosobowa rodzina
|3 000 – 5 000 zł
|Żywność, leki, paliwo, niezbędne zakupy przez 7-10 dni
RCB wskazuje, że gotówka powinna trafić do domowego zestawu awaryjnego – razem z zapasem wody, żywnością o długim terminie przydatności, latarką i radiem na baterie. To nie jest element paniki. To element planowania.
Prezes NBP Adam Glapiński nie owijał w bawełnę: „Jesteśmy krajem frontowym, a gotówka pełni rolę, której nic nie może zastąpić w sytuacji ataku cybernetycznego.” Ta deklaracja pada nie w kontekście historycznym, ale jako opis aktualnej strategii państwa.
Europa też sięga po gotówkę – Holandia, Szwecja i EBC
Polska nie jest wyjątkiem – jest częścią szerszego europejskiego trentu. Banki centralne Holandii i Szwecji zaleciły swoim obywatelom wcześniej podobne działania. Holendrzy otrzymali rekomendację trzymania w domu od 200 do 500 euro – kwoty wystarczającej na podstawowe potrzeby przez około tydzień. Szwedzi: równowartość ok. 170 euro w gotówce. Europejski Bank Centralny dołączył do tego chóru, rekomendując posiadanie gotówki jako elementu indywidualnej odporności finansowej.
Warto podkreślić, że te rekomendacje padają w krajach o wyjątkowo wysokim stopniu ubankowienia i bezgotówkowych płatności – takich jak właśnie Szwecja, gdzie przez lata gotówka była niemal wypychana z obiegu. Teraz ci sami regulatorzy mówią: cofnijcie się o krok i zachowajcie awaryjny bufor fizycznych pieniędzy.
Limity bankomatów – co oznaczają w praktyce
Jeśli zdecydujesz się uzupełnić zapas gotówki, warto znać aktualne limity wypłat. Standardowy limit jednorazowej operacji w bankomatach różni się między operatorami: Euronet pozwala na jednorazowe wypłacenie do 800 zł, Planet Cash – do 1 000 zł. To oznacza, że wypłacenie 3 000-5 000 zł rekomendowanych dla rodziny wymaga kilku wizyt przy bankomacie lub jednej wizyty w oddziale.
Dzienne limity są jednak znacznie wyższe i zależą od polityki banku: Santander Bank Polska – do 15 000 zł, PKO BP – do 20 000 zł, Millennium – domyślnie 2 000 zł z możliwością zwiększenia do 20 000 zł. Dla większych kwot oddziałowa wypłata gotówki jest po prostu wygodniejsza niż wielokrotne podchodzenie do bankomatu.
Ekspert ds. energetyki Jakub Wiech (energetyka24.com) zwraca uwagę na specyficzny scenariusz: kasy fiskalne w sklepach mogą działać na zasilaniu awaryjnym, ale infrastruktura bankowa pozostaje niedostępna. W takiej sytuacji kartą nie zapłacisz nawet jeśli terminal fizycznie stoi i świeci. Jedyne co działa – to banknot w ręku.
Warszawa: rekordowe wypłaty i największa sieć bankomatów w Polsce
W Warszawie działa jedna z najgęstszych sieci bankomatów w Polsce – kilka tysięcy urządzeń na terenie całego miasta. W normalnych warunkach to komfort. W scenariuszu blackoutu lub ataku na infrastrukturę bankową te same urządzenia mogą stać się bezużytecznymi kioskami bez zasilania i łączności.
Po wybuchu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku przed warszawskimi bankomatami ustawiały się kolejki. System wytrzymał – ale byłoby to zdecydowanie trudniejsze, gdyby do paniki obywatelskiej dołączył faktyczny blackout lub cyberatak na centrum danych banku. Właśnie dlatego eksperci podkreślają: wypłacaj gotówkę w spokojnym czasie, nie kiedy problem już trwa.
Co to oznacza dla Ciebie? Gotówkowy zestaw awaryjny krok po kroku
- Ustal docelową kwotę dla swojego gospodarstwa domowego. Singiel potrzebuje 1 000-1 500 zł, czteroosobowa rodzina 3 000-5 000 zł. To nie jest kwota na bieżące wydatki – to żelazny zapas nienaruszany na co dzień.
- Wypłacaj stopniowo, nie jednorazowo. Nie warto wyciągać całej sumy naraz – i nie trzeba. Wypłacaj 200-300 zł tygodniowo przy okazji normalnych zakupów, aż osiągniesz docelowy poziom. Unikniesz kolejek i uwagi.
- Przechowuj gotówkę w bezpiecznym miejscu w domu. Nie w jednej szufladzie. Podziel na kilka miejsc – przy zestawie awaryjnym (latarka, woda, leki), przy kluczach i zapasową kopertę w mniej oczywistym miejscu.
- Miej małe nominały. W sytuacji kryzysowej sklep może nie mieć reszty ze 100 zł. Banknoty 10 i 20 zł są praktyczniejsze niż 200-złotówki. Planując zapas, celuj w strukturę: kilka banknotów 50 zł, sporo dwudziestek i dziesiątek, garść monet.
- Rozważ część w euro lub dolarach. Nie jako spekulację walutową, ale jako dodatkowy bufor na wypadek głębszej destabilizacji. Kilkaset euro fizycznej gotówki to dodatkowe zabezpieczenie.
- Sprawdź limit wypłat w swoim banku. Zanim staniesz przy bankomacie z planem wypłacenia 2 000 zł, sprawdź dzienny limit w aplikacji bankowej. Przy Millennium domyślnie to 2 000 zł – ale można zwiększyć przez aplikację bez wizyty w oddziale.
- Uzupełniaj i sprawdzaj co roku. Gotówka się nie przeterminowuje, ale inflacja zmniejsza jej siłę nabywczą. Co roku sprawdź, czy Twój zapas nadal pokrywa 7-10 dni realnych wydatków.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.