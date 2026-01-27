Pieniądze z ZUS trafią do seniorów bez zbędnych formalności. Lada moment ruszą kolejne wypłaty
System ubezpieczeń społecznych w Polsce bywa skomplikowany, a większość świadczeń wymaga wypełniania sterty dokumentów. Istnieje jednak wyjątek, który jest ukłonem w stronę najstarszych seniorów. Specjalny dodatek finansowy, który obecnie wynosi niemal 350 złotych, przyznawany jest w wielu przypadkach całkowicie automatycznie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych właśnie realizuje styczniowe przelewy, a świadczeniobiorcy już mogą szykować się na lutowe wypłaty oraz marcową waloryzację, która podniesie wysokość wsparcia.
Automatyczna pomoc dla seniorów. Magiczna granica wieku
Dla wielu emerytów każda dodatkowa złotówka w domowym budżecie ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w dobie rosnących kosztów leków i utrzymania mieszkania. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wypłaca świadczenie znane jako dodatek pielęgnacyjny, które stanowi realne wsparcie dla osób w podeszłym wieku lub tych, które zmagają się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Kluczową informacją dla seniorów jest fakt, że po przekroczeniu pewnego progu wiekowego, biurokracja przestaje być problemem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy emeryt, który ukończy 75. rok życia, nabywa prawo do tego dodatku z urzędu. Oznacza to, że senior nie musi składać żadnych wniosków, pisać podań ani odwiedzać placówek ZUS. System informatyczny Zakładu, bazując na numerze PESEL, samoczynnie identyfikuje jubilatów i dolicza należną kwotę do wypłacanej co miesiąc emerytury lub renty. To ogromne ułatwienie, które eliminuje ryzyko, że osoba uprawniona nie otrzyma pieniędzy przez niewiedzę lub zapominalstwo.
Obecnie, do końca lutego 2026 roku, kwota tego wsparcia wynosi 348,22 zł miesięcznie. Jest to suma wolna od podatku dochodowego, co oznacza, że dokładnie tyle trafia „na rękę” do świadczeniobiorcy. Pieniądze te są wypłacane wraz z podstawowym świadczeniem emerytalnym w ustalonych terminach płatności.
Kiedy pieniądze trafią na konta? Harmonogram wypłat
Zakład Ubezpieczeń Społecznych trzyma się sztywno ustalonego kalendarza wypłat. Świadczenia są przekazywane seniorom w kilku transzach każdego miesiąca: 1., 5., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. Istnieje jednak ważna zasada, która działa na korzyść emerytów: jeśli ustalony termin wypłaty wypada w dzień wolny od pracy (sobotę, niedzielę lub święto), ZUS ma obowiązek przelać środki wcześniej, tak aby były one dostępne na koncie najpóźniej w ostatni dzień roboczy poprzedzający termin.
W styczniu 2026 roku taka sytuacja miała miejsce przy ostatnim terminie płatności. Ponieważ 25 stycznia przypadał w niedzielę, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zrealizował przelewy już w piątek, 23 stycznia. Seniorzy, którzy otrzymują emerytury w tym terminie, mają już środki na kontach. Teraz uwaga skupia się na lutym. Pierwsza transza świadczeń za kolejny miesiąc ruszy lada moment – już na początku lutego. Dla wielu gospodarstw domowych regularność tych wpływów jest gwarantem stabilności finansowej.
Nie masz 75 lat? Też możesz dostać pieniądze, ale jest warunek
Choć wiek jest najprostszą przepustką do otrzymania dodatku pielęgnacyjnego, nie jest jedyną drogą. Świadczenie to przysługuje również osobom młodszym, które zostały uznane za całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. W tym przypadku procedura nie jest jednak automatyczna i wymaga inicjatywy ze strony zainteresowanego lub jego opiekunów.
Aby uzyskać prawo do dodatku przed 75. urodzinami, konieczne jest uzyskanie orzeczenia od lekarza orzecznika ZUS. Procedura wygląda następująco:
- Należy udać się do lekarza prowadzącego, który wypełni zaświadczenie o stanie zdrowia na druku OL-9. Ważne, aby dokument ten został wystawiony nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku w ZUS.
- Komplet dokumentacji medycznej wraz z wnioskiem składa się w oddziale ZUS.
- Lekarz orzecznik ZUS wzywa pacjenta na badanie (lub w przypadku osób leżących, dokonuje go w miejscu zamieszkania chorego), aby ocenić, czy dana osoba wymaga stałej lub długotrwałej opieki innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Pozytywna decyzja orzecznika skutkuje przyznaniem dodatku, który jest wypłacany tak długo, jak ważne jest orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Marcowa waloryzacja przyniesie podwyżki
Jedną z najważniejszych informacji dla wszystkich pobierających dodatek pielęgnacyjny jest nadchodząca zmiana stawek. Polskie prawo przewiduje coroczną waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych, która odbywa się 1 marca. Mechanizm ten obejmuje również wszelkiego rodzaju dodatki, w tym dodatek pielęgnacyjny.
Obecna stawka 348,22 zł obowiązuje tylko do końca lutego 2026 roku. Od marca kwota ta wzrośnie o wskaźnik waloryzacji, który ma zrekompensować seniorom skutki inflacji. Według wstępnych szacunków i prognoz ekonomistów (m.in. wyliczeń „Dziennika Gazety Prawnej”), wskaźnik ten może oscylować w granicach 5 procent. Przełożyłoby się to na wzrost świadczenia o około 17 złotych.
Jeśli te prognozy się potwierdzą, nowa wysokość dodatku pielęgnacyjnego od 1 marca 2026 roku wyniesie około 365 złotych miesięcznie. Choć dokładny wskaźnik zostanie ogłoszony w lutym komunikatem Prezesa GUS, pewne jest, że świadczenie wzrośnie. Nowa, wyższa kwota będzie obowiązywać przez kolejne 12 miesięcy, aż do lutego 2027 roku.
Uwaga na pułapkę podwójnego świadczenia
W kontekście dodatku pielęgnacyjnego często pojawia się zamieszanie terminologiczne, które może prowadzić do problemów. W polskim systemie istnieją dwa podobnie brzmiące świadczenia: dodatek pielęgnacyjny (wypłacany przez ZUS) oraz zasiłek pielęgnacyjny (wypłacany przez gminę/MOPS).
Należy wyraźnie podkreślić: nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie. Zasiłek pielęgnacyjny, który jest kwotowo niższy (w ostatnich latach wynosił 215,84 zł), przyznawany jest osobom niepełnosprawnym oraz seniorom powyżej 75. roku życia, którzy nie mają prawa do dodatku z ZUS. W momencie, gdy senior kończy 75 lat i ZUS automatycznie przyznaje mu wyższy dodatek pielęgnacyjny, wypłata zasiłku z gminy musi zostać wstrzymana.
Seniorzy lub ich rodziny mają obowiązek poinformować właściwy urząd gminy o przyznaniu dodatku przez ZUS. Jeśli tego nie zrobią i będą pobierać oba świadczenia równolegle, narazi to ich na konieczność zwrotu nienależnie pobranych środków z gminy wraz z odsetkami. Warto o tym pamiętać, by uniknąć nieprzyjemności prawnych.
Kto nie otrzyma pieniędzy mimo wieku?
Istnieje specyficzna sytuacja, w której nawet osoba po 75. roku życia nie otrzyma przelewu z tytułu dodatku pielęgnacyjnego. Przepisy mówią jasno, że świadczenie to nie przysługuje osobom, które przebywają w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeśli pobyt ten jest finansowany ze środków publicznych (np. przez NFZ) w wymiarze przekraczającym 70 procent kosztów.
Ustawodawca wyszedł z założenia, że skoro państwo opłaca całodobową opiekę nad seniorem w specjalistycznej placówce, wypłacanie dodatkowych środków na zapewnienie opieki „do ręki” byłoby dublowaniem finansowania tego samego celu. Jeśli jednak senior przebywa w prywatnym domu opieki, opłacanym z własnych środków, prawo do dodatku pielęgnacyjnego pozostaje zachowane.
Co to oznacza dla Ciebie?
Automatyzacja wypłat i nadchodząca waloryzacja to ważne informacje dla Twojego portfela lub finansów Twoich bliskich. Oto co konkretnie musisz wiedzieć:
- Sprawdź datę urodzenia: Jeśli Ty lub Twój rodzic kończycie wkrótce 75 lat, nie musicie biegać po urzędach. W kolejnym miesiącu po urodzinach ZUS sam powiększy przelew o kwotę dodatku (obecnie 348,22 zł).
- Oczekuj podwyżki w marcu: Nie zdziw się, gdy marcowy przelew emerytury będzie wyższy niż lutowy. To efekt waloryzacji, która obejmie także dodatek pielęgnacyjny. Szacowana nowa kwota to ok. 365 zł.
- Pilnuj jednego świadczenia: Jeśli pobierasz zasiłek pielęgnacyjny z Urzędu Gminy (ok. 215 zł) i ZUS przyzna Ci dodatek z tytułu wieku, natychmiast zgłoś to w gminie, by wstrzymali wypłatę. ZUS płaci więcej, więc „przejście” na dodatek jest opłacalne, ale pobieranie obu to łamanie prawa.
- Działaj przed 75. rokiem życia: Jeśli stan zdrowia bliskiej osoby (nawet młodszej) drastycznie się pogorszył i wymaga ona stałej opieki, nie czekajcie na „wiek urzędowy”. Złóżcie wniosek z drukiem OL-9. Te pieniądze należą się chorym niezależnie od metryki.
- Kontroluj konto w piątki: Pamiętaj, że ZUS nie wysyła pieniędzy w weekendy. Jeśli termin Twojej wypłaty wypada w sobotę lub niedzielę, pieniądze na koncie muszą być już w piątek. Planuj wydatki z uwzględnieniem tych przesunięć.
