Pieniądze ze skarbowki czekają na koncie. Masz tylko dwie szanse, by odebrać 1520 zł

22 lutego 2026 20:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sezon rozliczeń podatkowych za rok 2025 nabiera tempa, a tysiące Polaków nieświadomie zostawia u fiskusa pieniądze, które prawnie im się należą. Jedną z najprostszych metod na podreperowanie domowego budżetu jest ulga na internet, która pozwala pomniejszyć dochód nawet o 1520 zł. Przepisy w tej kwestii są jednak nieubłagane: prawo do odliczenia jest „towarem reglamentowanym” i jeśli nie wykorzystasz go w odpowiednim momencie, szansa na zwrot gotówki przepadnie bezpowrotnie. Sprawdź, czy jesteś w grupie, która może jeszcze uratować te środki, zanim Twój e-PIT zostanie ostatecznie zatwierdzony.

Fot. Warszawa w Pigułce

Mimo powszechnego dostępu do sieci, wielu podatników – od pracowników etatowych po emerytów – wciąż ignoruje tę preferencję, traktując ją jako relikt przeszłości. Tymczasem mechanizm odliczenia jest niezwykle korzystny, zwłaszcza dla osób, które nigdy wcześniej z niego nie korzystały lub zrobiły to dopiero rok temu. W 2026 roku, przy rosnących kosztach usług telekomunikacyjnych, odzyskanie kilkuset złotych zwrotu z podatku to realny zastrzyk finansowy, po który wystarczy sięgnąć w deklaracji rocznej.

Pułapka dwóch lat: Dlaczego zegar fiskusa tyka?

W przeciwieństwie do wielu innych ulg, odliczenie za dostęp do sieci nie przysługuje nam dożywotnio, co jest najczęstszym błędem podatników.

Zasada „teraz albo nigdy”: Z ulgi na internet możesz skorzystać wyłącznie w dwóch następujących po sobie latach podatkowych.

Kwestia ciągłości: Jeśli odliczyłeś wydatki w zeszłym roku, obecne rozliczenie jest Twoją ostatnią i ostateczną szansą na odzyskanie pieniędzy.

Nowicjusze zyskują najwięcej: Jeśli nigdy wcześniej nie korzystałeś z tej zniżki, teraz jest najlepszy moment, by uruchomić dwuletni cykl preferencji.

Nieodwołalny koniec: Po upływie dwóch lat prawo do tego konkretnego odliczenia wygasa na zawsze i nie można go „zresetować”.

Matematyka zwrotu: Jak zyskać 3040 zł we dwoje?

Limit odliczenia jest sztywny, ale przy wspólnym rozliczeniu małżonków korzyści stają się dwukrotnie większe.

  • Limit indywidualny:** Każda osoba może odliczyć od dochodu maksymalnie 760 zł rocznie, o ile faktycznie poniosła takie koszty.
  • Dwuletni cykl:** W pełnym okresie przysługującym jednemu podatnikowi łączna kwota odliczenia wynosi 1520 zł.
  • Kumulacja małżeńska:** Jeśli rozliczacie się wspólnie, każde z Was ma własny limit – razem możecie odliczyć 1520 zł w jednym roku.
  • Maksymalny zysk:** Przez dwa lata małżeństwo może pomniejszyć swój łączny dochód o imponującą kwotę 3040 zł.

 

