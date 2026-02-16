„Pierścień ognia” już 17 lutego. Sprawdzamy, gdzie będzie widoczne zaćmienie Słońca
17 lutego 2026 roku dojdzie do obrączkowego zaćmienia Słońca. To jedno z rzadszych zjawisk astronomicznych, w czasie którego tarcza Księżyca nie zakrywa Słońca całkowicie. Na niebie pojawia się wtedy jasna obręcz światła, określana jako „pierścień ognia”. Choć z Polski zjawisko nie będzie widoczne bezpośrednio, zainteresowanie nim jest duże ze względu na transmisje internetowe i wyjątkowy charakter tego typu zaćmień.
Zaćmienie Słońca 17 lutego 2026. Gdzie będzie widoczny „pierścień ognia”?
Zaćmienia obrączkowe występują wtedy, gdy Księżyc znajduje się dalej od Ziemi niż zwykle. Jego pozorna średnica jest mniejsza niż średnica Słońca. Nawet przy idealnym ustawieniu obu ciał niebieskich nie dochodzi do pełnego zasłonięcia tarczy słonecznej. Efektem jest cienki, jasny pierścień światła widoczny wokół Księżyca. Taka faza trwa krótko, zazwyczaj kilka minut.
Co się wydarzy 17 lutego 2026?
Wtorkowe zaćmienie będzie miało charakter obrączkowy. Maksymalna faza zjawiska potrwa około dwóch–trzech minut. W tym czasie Księżyc zakryje środkową część tarczy Słońca, pozostawiając wyraźną świetlistą obręcz. Całe zjawisko, licząc od pierwszego do ostatniego kontaktu, potrwa kilka godzin.
Ścieżka obrączkowości przebiegnie przez bardzo słabo zaludnione obszary. Pełny „pierścień ognia” zobaczą głównie obserwatorzy przebywający na Antarktydzie oraz nad południowym Atlantykiem.
Z perspektywy Polski zaćmienie nie będzie możliwe do obserwacji, nawet w formie częściowej. Nasz kraj znajdzie się całkowicie poza strefą widoczności. Eksperci określają widoczność w tej części Europy jako zerową. Oznacza to, że na polskim niebie nie pojawi się żaden zauważalny efekt związany z tym zjawiskiem.
Oglądanie zaćmienia przez internet
Mimo braku widoczności w Polsce, miłośnicy astronomii będą mogli śledzić zjawisko online. Transmisje na żywo zapowiedziały międzynarodowe portale naukowe oraz obserwatoria. Relacje będą prowadzone z obszarów leżących na ścieżce zaćmienia.
Według czasu polskiego kluczowe momenty zjawiska przypadają na późne przedpołudnie i wczesne popołudnie. Największe zainteresowanie wzbudzi faza maksymalna, gdy na ekranach pojawi się charakterystyczny „pierścień ognia”.
Bezpieczeństwo obserwacji
Bezpośrednia obserwacja Słońca bez odpowiednich zabezpieczeń jest niebezpieczna. Dotyczy to także częściowych i obrączkowych zaćmień. Patrzenie na Słońce gołym okiem lub przez zwykłe okulary przeciwsłoneczne może prowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku. Do obserwacji stosuje się wyłącznie certyfikowane filtry słoneczne zgodne z normą ISO 12312-2 lub metody projekcyjne używane w astronomii.
Kiedy kolejne zaćmienie widoczne z Polski?
Rok 2026 przyniesie jeszcze jedno ważne wydarzenie dla obserwatorów nieba. 12 sierpnia w Polsce wystąpi częściowe zaćmienie Słońca. Księżyc zakryje wtedy około 80–81 procent tarczy słonecznej. Najlepsze warunki obserwacyjne wystąpią w zachodniej i północnej części kraju. Całkowite zaćmienie będzie tego dnia widoczne m.in. w Hiszpanii i Islandii.
Na całkowite zaćmienie Słońca widoczne bezpośrednio z terytorium Polski trzeba będzie poczekać znacznie dłużej. Kolejna taka okazja nastąpi dopiero 7 października 2135 roku. Poprzednie całkowite zaćmienie obserwowano w Polsce w 1954 roku, głównie na obszarze północno-wschodniej części kraju.
Co to oznacza dla czytelnika?
Choć zaćmienie z 17 lutego nie będzie widoczne w Polsce, warto potraktować je jako zapowiedź nadchodzących zjawisk astronomicznych. Transmisje online pozwalają śledzić rzadkie wydarzenia bez podróży. Dla osób zainteresowanych obserwacją nieba to dobry moment, by zaplanować sierpniowe zaćmienie częściowe oraz zapoznać się z zasadami bezpiecznej obserwacji Słońca.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych.
Źródła:
- NASA Eclipse Web Site
- European Space Agency (ESA)
- Międzynarodowa Unia Astronomiczna (IAU)
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.