Pierwsi Polacy z Dubaju jeszcze dziś mają wracać do kraju

2 marca 2026 22:40 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Pierwsi Polacy, którzy utknęli w Dubaju, wracają do kraju. Jak ustalił dziennikarz Radia ZET Krzysztof Grządzielski, jeszcze w nocy zaplanowany jest lot czarterowy do Polski. Samolot ma zabrać turystów do Poznania.

Co się wydarzyło

Z informacji przekazanych przez Radio ZET wynika, że powrót organizowany jest dla klientów biura podróży Rainbow Tours. Rejs obsłuży czarterowa linia World2Fly. Maszyna wystartuje z lotniska Dubaj Al Maktoum.

Początkowo samolot miał jedynie zatrzymać się w Dubaju na tankowanie podczas rejsu z Wietnamu. Ostatecznie zdecydowano, że wykorzysta przystanek do zabrania polskich turystów oczekujących na powrót do kraju.

Kiedy wylot

Jak przekazał reporterowi Radia ZET Tomaszowi Kubatowi prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej Rafał Czaja, start zaplanowano na godzinę 2.00 w nocy czasu lokalnego, co oznacza godzinę 23.00 w Polsce.

Lot ma zakończyć się w Poznaniu, gdzie podróżni wrócą do kraju po przymusowym oczekiwaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Fakty

Organizatorem powrotu jest biuro Rainbow Tours.
Rejs obsłuży linia czarterowa World2Fly.
Wylot nastąpi z lotniska Dubaj Al Maktoum.
Planowany start to godzina 2.00 czasu lokalnego.
Informacje o powrocie jako pierwsze podało Radio ZET.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz bliskich przebywających w Dubaju lub planujesz wyjazd z tym biurem podróży, warto śledzić oficjalne komunikaty organizatora oraz informacje przekazywane przez media. Sytuacja pokazuje, że biura podróży uruchamiają procedury umożliwiające sprowadzenie turystów do kraju.

Masz wylot w najbliższych dniach? Sprawdź status swojej rezerwacji bezpośrednio u organizatora i upewnij się, czy plan podróży nie uległ zmianie.

