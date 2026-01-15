Pierwsza decyzja RPP w 2026 roku. Co dalej z ratami kredytów?
Rada Polityki Pieniężnej podjęła pierwszą w 2026 roku decyzję w sprawie stóp procentowych. Choć część kredytobiorców liczyła na kolejną obniżkę, RPP postanowiła utrzymać dotychczasowy poziom kosztu pieniądza, sygnalizując ostrożne podejście do dalszych zmian.
Pierwsza decyzja RPP w 2026 roku. Stopy procentowe bez zmian
Rada Polityki Pieniężnej zakończyła pierwsze w 2026 roku posiedzenie, podejmując decyzję istotną dla milionów kredytobiorców i oszczędzających. Zgodnie z oczekiwaniami rynku, RPP pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna nadal wynosi 4 proc.
Decyzja nie była zaskoczeniem dla ekonomistów. Po intensywnym cyklu obniżek w 2025 roku, RPP zdecydowała się na przerwę, by ocenić wpływ dotychczasowych działań na inflację i gospodarkę.
Jakie są obecne stopy procentowe?
Po styczniowym posiedzeniu stopy procentowe NBP kształtują się następująco:
- stopa referencyjna: 4,00 proc.,
- stopa lombardowa: 4,50 proc.,
- stopa depozytowa: 3,50 proc.,
- stopa redyskontowa weksli: 4,05 proc.,
- stopa dyskontowa weksli: 4,10 proc.
Oznacza to stabilizację kosztu pieniądza po sześciu obniżkach dokonanych w ubiegłym roku, kiedy to RPP łącznie zredukowała stopy o 1,75 punktu procentowego.
Dlaczego RPP wstrzymała się z kolejną obniżką?
Eksperci wskazują, że decyzja o pauzie wynika z kilku czynników. Jednym z nich jest początek roku i związane z nim zmiany w koszyku inflacyjnym, nowe cenniki firm oraz niepewność dotycząca dynamiki wynagrodzeń. Dodatkowo RPP bierze pod uwagę podwyższoną inflację usług, która pozostaje jednym z bardziej uporczywych elementów presji cenowej.
Choć grudniowy odczyt inflacji CPI wyniósł 2,4 proc. rok do roku i znalazł się poniżej celu inflacyjnego NBP, Rada uznała, że potrzeba więcej danych, aby potwierdzić trwałość tego trendu.
Co dalej ze stopami procentowymi?
Prognozy dotyczące dalszych decyzji RPP są zróżnicowane. Najczęściej wskazywanym terminem kolejnej obniżki jest marzec, kiedy dostępne będą pełne dane inflacyjne za styczeń. Część ekonomistów zakłada, że w pierwszym półroczu 2026 roku możliwe są jeszcze dwie obniżki, łącznie o 0,50 pkt proc.
Bardziej ostrożne prognozy mówią o jednej redukcji stóp w całym roku, podczas gdy inni analitycy nie wykluczają nawet trzech niewielkich cięć, jeśli inflacja będzie nadal spadać, a tempo wzrostu gospodarczego pozostanie umiarkowane.
Co oznacza decyzja dla kredytobiorców?
Utrzymanie stóp procentowych bez zmian oznacza, że raty kredytów o zmiennym oprocentowaniu na razie nie ulegną obniżeniu. Dla kredytobiorców to sygnał stabilizacji, ale także przypomnienie, że na wyraźniejsze ulgi w kosztach obsługi długu trzeba jeszcze poczekać.
Jednocześnie decyzja RPP wzmacnia przekaz, że polityka pieniężna wchodzi w fazę ostrożnego dostrajania, a dalsze ruchy będą silnie uzależnione od napływających danych makroekonomicznych.
Najbliższe miesiące pokażą, czy styczniowa pauza okaże się tylko krótkim przystankiem w cyklu obniżek, czy początkiem dłuższego okresu stabilnych stóp procentowych w Polsce.
