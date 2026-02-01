Pierwsza szkoła w Warszawie zawiesza zajęcia. Uczniowie nie pójdą przez 2 dni
Uczniowie jednego z warszawskich liceów nie pojawią się w szkolnych ławkach na początku tygodnia. Szkoła poinformowała o zawieszeniu zajęć stacjonarnych z powodu trudnych warunków pogodowych i niskiej temperatury powietrza.
Zajęcia zawieszone w dniach 2 i 3 lutego
Liceum Ogólnokształcące nr 156 w Warszawie przekazało komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły. W dniach 2 i 3 lutego zajęcia stacjonarne zostają zawieszone. Decyzja ma związek z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym utrzymującą się niską temperaturą.
Informacja została opublikowana w oficjalnych kanałach szkoły, z prośbą o jej dalsze przekazywanie uczniom oraz rodzicom.
Nauka online odbywa się bez zmian
Szkoła podkreśla, że zawieszenie dotyczy wyłącznie zajęć odbywających się w budynku. Lekcje online realizowane są zgodnie z planem. Uczniowie powinni sprawdzać dziennik elektroniczny oraz platformy edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia zdalne.
Nie ma informacji o skróceniu materiału ani zmianach w programie nauczania.
Gdzie znajduje się szkoła
Liceum Ogólnokształcące nr 156 mieści się przy ulicy Podchorążych 49/61 w Warszawie. Placówka obejmuje uczniów z różnych dzielnic miasta, dlatego decyzja o zawieszeniu zajęć ma znaczenie dla wielu rodzin planujących dojazdy.
Co to oznacza dla czytelnika
Rodzice i uczniowie powinni przygotować się na naukę zdalną w dniach 2 i 3 lutego. Nie ma potrzeby przychodzenia do szkoły, ale obecność na zajęciach online obowiązuje zgodnie z planem lekcji. Warto regularnie sprawdzać komunikaty szkoły, ponieważ sytuacja pogodowa może wpłynąć na kolejne decyzje organizacyjne.
