Pierwsza szkoła w Warszawie zawiesza zajęcia. Uczniowie nie pójdą przez 2 dni

1 lutego 2026 17:31 | Autor: Anna Szkutnik

Uczniowie jednego z warszawskich liceów nie pojawią się w szkolnych ławkach na początku tygodnia. Szkoła poinformowała o zawieszeniu zajęć stacjonarnych z powodu trudnych warunków pogodowych i niskiej temperatury powietrza.

Fot. Warszawa w Pigułce

Zajęcia zawieszone w dniach 2 i 3 lutego

Liceum Ogólnokształcące nr 156 w Warszawie przekazało komunikat dotyczący organizacji pracy szkoły. W dniach 2 i 3 lutego zajęcia stacjonarne zostają zawieszone. Decyzja ma związek z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w tym utrzymującą się niską temperaturą.

Informacja została opublikowana w oficjalnych kanałach szkoły, z prośbą o jej dalsze przekazywanie uczniom oraz rodzicom.

Nauka online odbywa się bez zmian

Szkoła podkreśla, że zawieszenie dotyczy wyłącznie zajęć odbywających się w budynku. Lekcje online realizowane są zgodnie z planem. Uczniowie powinni sprawdzać dziennik elektroniczny oraz platformy edukacyjne, na których prowadzone są zajęcia zdalne.

Nie ma informacji o skróceniu materiału ani zmianach w programie nauczania.

Gdzie znajduje się szkoła

Liceum Ogólnokształcące nr 156 mieści się przy ulicy Podchorążych 49/61 w Warszawie. Placówka obejmuje uczniów z różnych dzielnic miasta, dlatego decyzja o zawieszeniu zajęć ma znaczenie dla wielu rodzin planujących dojazdy.

Co to oznacza dla czytelnika

Rodzice i uczniowie powinni przygotować się na naukę zdalną w dniach 2 i 3 lutego. Nie ma potrzeby przychodzenia do szkoły, ale obecność na zajęciach online obowiązuje zgodnie z planem lekcji. Warto regularnie sprawdzać komunikaty szkoły, ponieważ sytuacja pogodowa może wpłynąć na kolejne decyzje organizacyjne.

