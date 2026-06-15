Pierwsza taka sytuacja w historii. Jeżeli do tego dojdzie to byłaby katastrofa dla wszystkich emerytów
Po raz pierwszy w historii Polski wskaźnik długu publicznego przekroczył symboliczną granicę 60 proc. PKB. Na koniec pierwszego kwartału 2026 roku zadłużenie – liczone metodologią unijną – osiągnęło 61,6 proc. PKB, a łączna suma długu wynosi już 2,44 biliona złotych. Jak wskazuje portal WNP.pl, jesteśmy coraz bliżej progów, które mogłyby zmusić rząd do ograniczenia waloryzacji emerytur. Ministerstwo Finansów zapewnia, że scenariusz ten nie jest bliski – ale liczby są niepokojące.
Dwa długi, dwie metodologie – dlaczego to ważne
Kluczem do zrozumienia tematu jest rozróżnienie między 2 sposobami liczenia polskiego długu – bo każdy z nich wiąże się z innymi konsekwencjami prawnymi.
Dług EDP (metodologia unijna) – tzw. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, liczony według zasad Unii Europejskiej. Wynosi 61,6 proc. PKB na koniec Q1 2026, co oznacza przekroczenie progu 60 proc. po raz pierwszy w historii. Skutek przekroczenia tego limitu jest jeden: Polska nie spełnia jednego z kryteriów wejścia do strefy euro. Ponieważ przyjęcie euro nie jest dziś celem rządu, to przekroczenie nie pociąga bezpośrednich konsekwencji.
Dług PDP (metodologia krajowa) – państwowy dług publiczny liczony według polskich przepisów, zawężony w stosunku do EDP. Wynosi 50,6 proc. PKB na koniec Q1 2026. To właśnie ten wskaźnik decyduje o tym, czy uruchomione zostaną mechanizmy ostrożnościowe i konstytucyjne limity.
|Metodologia
|Wartość (Q1 2026)
|Kwota nominalna
|Próg alarmowy
|Unijna (EDP)
|61,6% PKB
|2 444,3 mld zł
|60% PKB (kryterium strefy euro)
|Krajowa (PDP)
|50,6% PKB
|2 008,2 mld zł
|55% PKB (progi ostrożnościowe), 60% PKB (konstytucja)
Historyczny rekord i tempo wzrostu, które niepokoi
W samym pierwszym kwartale 2026 roku dług EDP wzrósł o 109,1 mld zł względem końca 2025 roku. Dług krajowy (PDP) powiększył się o 94,6 mld zł, czyli o 4,9 proc. w ciągu zaledwie 3 miesięcy. Dla porównania: na koniec 2025 roku PDP wynosił 48,9 proc. PKB – w ciągu jednego kwartału wzrósł o 1,7 punktu procentowego.
Koszt obsługi zadłużenia – czyli odsetki i wykup obligacji – sięga już ponad 81 mld zł rocznie. To kwota porównywalna z dużymi działami budżetu państwa, która zużywa coraz większą część dochodów publicznych i ogranicza pole manewru w wydatkach.
Progi ostrożnościowe – kiedy emerytury mogą ucierpieć
Jak opisuje WNP.pl, polskie prawo przewiduje automatyczne mechanizmy ostrożnościowe uruchamiane po przekroczeniu konkretnych poziomów długu krajowego. Przy obecnym PDP na poziomie 50,6 proc. PKB jesteśmy jeszcze wyraźnie poniżej progów – ale kierunek jest niepokojący.
Po przekroczeniu 55 proc. PKB (próg I) wchodzą w życie automatycznie:
- waloryzacja emerytur i rent wyłącznie w wysokości wskaźnika inflacji – bez dodatkowego udziału we wzroście płac,
- zamrożenie wynagrodzeń w całym sektorze finansów publicznych,
- zakaz udzielania przez budżet państwa nowych pożyczek i poręczeń,
- obowiązek opracowania przez rząd programu naprawczego i budżetu obniżającego dług.
Po przekroczeniu 60 proc. PKB – konstytucyjny zakaz zaciągania pożyczek i udzielania gwarancji przekraczających ten próg.
Przy obecnym tempie wzrostu PDP i prognozach resortu finansów zakładających 59,5 proc. PKB do 2029 roku próg 55 proc. może zostać osiągnięty jeszcze przed końcem tej dekady. Wówczas emeryt, który dziś dostaje waloryzację wyższą od samej inflacji dzięki udziałowi we wzroście wynagrodzeń, straci tę składową automatycznie i bez żadnej dodatkowej decyzji politycznej.
Minister Domański: prognozy zakładają bierność, której nie będzie
Minister finansów Andrzej Domański przyznaje, że liczby rosną, ale twierdzi, że prognozy są pesymistyczne z definicji. Jak podkreśla, prognoza zakładająca dług krajowy na poziomie 59,5 proc. PKB w 2029 roku opiera się na scenariuszu „bez działań” – bez żadnej konsolidacji fiskalnej, bez cięcia deficytu, bez reform. Tymczasem rząd wdraża i planuje kolejne mechanizmy uszczelniające finanse publiczne, które mają wyhamować tempo narastania długu.
Ministerstwo Finansów liczy, że rzeczywisty wzrost PDP będzie niższy od tych prognoz – podobnie jak w 2025 roku, gdy dług EDP wyniósł 59,7 proc. PKB wobec rządowej prognozy 60,4 proc. Zapas był jednak wyraźnie mniejszy, niż jeszcze rok wcześniej się wydawało.
Warszawa: największy podatnik i największy interes w stabilności finansów
Warszawa generuje nieproporcjonalnie dużą część wpływów do polskiego budżetu – przez PIT, CIT i VAT płacony przez korporacje i mieszkańców stolicy. Destabilizacja finansów publicznych uderzyłaby w stolicę podwójnie: przez ograniczenie transferów z budżetu centralnego na inwestycje miejskie oraz przez wzrost kosztów obsługi własnego długu m.st. Warszawy i jej spółek komunalnych. Równocześnie to właśnie w Warszawie mieszka duża koncentracja emerytów pobierających świadczenia powyżej średniej krajowej – i to oni straciliby proporcjonalnie więcej na waloryzacji ograniczonej wyłącznie do inflacji.
Co warto wiedzieć o swoich emeryturach i długu?
- Twoja emerytura jest dziś bezpieczna. Krajowy dług publiczny wynosi 50,6 proc. PKB – wyraźnie poniżej progu 55 proc., który uruchamia mechanizmy ostrożnościowe. Nie ma podstaw do paniki, ale jest podstawa do śledzenia tematu.
- Waloryzacja w 2026 roku wyniosła 5,3 proc. – wyższa od samej inflacji dzięki udziałowi we wzroście płac. Ten „bonus ponadinflyacyjny” zniknie automatycznie, gdy PDP przekroczy 55 proc. PKB.
- Sprawdź wyliczenie: przy inflacji 3 proc. i wzroście płac 8 proc., emeryt traci kilkadziesiąt złotych miesięcznie na każde 1000 zł świadczenia przy waloryzacji wyłącznie inflacyjnej zamiast pełnej. Na 10-letnim horyzoncie to tysiące złotych różnicy.
- Śledź dane MF. Ministerstwo Finansów publikuje kwartalne dane o długu publicznym na stronie gov.pl/web/finanse. Gdy relacja PDP/PKB zbliży się do 54-55 proc. – to sygnał, że mechanizmy ostrożnościowe stają się realnym zagrożeniem.
- Nie myśl o tym tylko przez pryzmat emerytur. Ograniczenia przy 55 proc. PKB uderzają też w budżetówkę (zamrożenie płac), samorządy (brak pożyczek z budżetu) i inwestycje publiczne. To szerszy problem fiskalny, nie tylko emerytalny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.