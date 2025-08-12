Pierwsza wizyta Nawrockiego. Spotka się z Donaldem Trumpem w Białym Domu

12 sierpnia 2025 16:55 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Prezydent Karol Nawrocki we wrześniu złoży swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną – na zaproszenie Donalda Trumpa spotka się w Białym Domu, by rozmawiać o bezpieczeństwie, obecności wojsk USA w Polsce i relacjach z Ukrainą.

Karol Nawrocki odbędzie 3 września swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną jako prezydent Polski. Został zaproszony przez prezydenta USA Donalda Trumpa do Białego Domu, by rozmawiać o bezpieczeństwie, współpracy wojskowej i relacjach z Ukrainą.

Zaproszenie do Waszyngtonu padło jeszcze w czasie, gdy Nawrocki był prezydentem elektem. Jak ujawnił rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz, rozmowa telefoniczna obu przywódców po ogłoszeniu wyników wyborów była merytoryczna i zakończyła się propozycją spotkania. Oficjalne potwierdzenie zaproszenia przekazał w dniu zaprzysiężenia szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Według Leśkiewicza, kluczowym punktem spotkania będzie omówienie sytuacji bezpieczeństwa w regionie, w tym kwestii stacjonowania amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ważnym tematem mają być też relacje z Ukrainą, której Polska jest zarówno partnerem politycznym, jak i gospodarczym.

Możliwe spotkanie z papieżem
Rzecznik prezydenta nie wykluczył, że w drodze do USA Nawrocki odwiedzi również Watykan. Wiadomo też, że polski prezydent planuje udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, jednak szczegóły pozostałych wizyt zagranicznych nie są na razie ujawniane.

Według zapowiedzi Kancelarii Prezydenta, wrześniowe spotkanie w Białym Domu ma być początkiem intensywnej współpracy z administracją amerykańską w obszarze bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej.

