Pierwsze czereśnie już w sklepach. Cena zwala z nóg

9 maja 2026 11:14 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Na stoiskach zaczęły pojawiać się pierwsze czereśnie w tym sezonie. Dla wielu to sygnał, że lato zbliża się wielkimi krokami. Problem w tym, że ceny potrafią skutecznie odebrać apetyt. Na jednym z lokalnych targów kilogram czereśni wyceniono nawet na 140 zł. To poziom, który dla większości klientów jest po prostu nie do zaakceptowania. Sprzedawcy tłumaczą jednak, że na początku sezonu to nic niezwykłego.

Czereśnie w jednym z warszawskich sklepów osiedlowych. Fot. Warszawa w Pigułce
Czereśnie w jednym z warszawskich sklepów osiedlowych. Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego jest tak drogo

Tak wysokie ceny to efekt kilku czynników. Przede wszystkim na rynek trafiają jeszcze niewielkie ilości owoców. Są to często importowane czereśnie lub pierwsze partie z upraw szklarniowych.

Do tego dochodzą koszty transportu, przechowywania i ryzyko strat. Sprzedawcy dobrze wiedzą, że znajdą się chętni, którzy zapłacą więcej, by spróbować pierwszych owoców sezonu.

Klienci patrzą i odchodzą

Na targowiskach widać wyraźnie jedno – zainteresowanie jest duże, ale zakupy już znacznie mniejsze. Wiele osób zatrzymuje się przy stoisku, sprawdza cenę i rezygnuje.

Nie brakuje też komentarzy, że za taką kwotę można zrobić całe zakupy na kilka dni. Czereśnie w tej cenie stają się produktem luksusowym, a nie codziennym dodatkiem do diety.

Kiedy ceny spadną

Dobra wiadomość jest taka, że taka sytuacja nie potrwa długo. Wraz z pojawieniem się krajowych zbiorów ceny powinny szybko zacząć spadać.

Zazwyczaj wystarczy kilka tygodni, by czereśnie stały się znacznie bardziej dostępne. W szczycie sezonu ich cena potrafi spaść nawet kilkukrotnie.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli masz ochotę na czereśnie już teraz, musisz liczyć się z wysokim wydatkiem. Jeśli jednak możesz poczekać, lepiej uzbroić się w cierpliwość.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna