Pierwsze posiedzenie Sejmu w 2026 roku. Te decyzje dotkną milionów Polaków

Sejm rozpoczyna pierwsze posiedzenie w 2026 roku. Posłowie przez dwa dni zajmą się m.in. ustawą budżetową, zmianami w samorządach, regulacją zawodu psychologa oraz projektami ważnymi dla przedsiębiorców i rolników. Harmonogram obrad zapowiada intensywny początek roku.
Pierwsze posiedzenie Sejmu w 2026 roku. Budżet, samorządy i ważne ustawy na stole
Po niemal trzech tygodniach przerwy posłowie wracają do pracy. Pierwsze posiedzenie Sejmu w nowym roku rozpocznie się 8 stycznia i potrwa tylko dwa dni, ale agenda jest wyjątkowo napięta. W planach są decyzje dotyczące budżetu na 2026 rok, przyszłości samorządów, nowych zasad dla psychologów oraz zmian ważnych dla przedsiębiorców i rolników.
Budżet państwa na ostatniej prostej
Jednym z najważniejszych punktów obrad będzie rozpatrzenie poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2026 rok. Komisja Finansów Publicznych zajmie się nimi w czwartek, a głosowanie zaplanowano na piątek.
Senat zaproponował dziewięć poprawek o łącznej wartości ponad 140 mln zł. Część z nich przewiduje przesunięcia środków z budżetu Trybunału Konstytucyjnego i Instytutu Pamięci Narodowej na zadania samorządowe, kulturę, cyberbezpieczeństwo oraz program wsparcia dla seniorów. Po uchwaleniu ustawa trafi do podpisu prezydenta.
Spór o kadencyjność w samorządach
W czwartek posłowie zajmą się także projektem PSL znoszącym dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ograniczenie liczby kadencji wprowadzono w 2018 roku razem z wydłużeniem kadencji samorządowych do pięciu lat.
Projekt budzi duże emocje. W konsultacjach społecznych większość uczestników opowiedziała się przeciwko zmianom, argumentując, że mogą one prowadzić do utrwalania lokalnych układów władzy. Zwolennicy nowelizacji przekonują jednak, że obecne przepisy nie poprawiły jakości demokracji lokalnej.
Ustawa o zawodzie psychologa blisko finału
Na tym samym posiedzeniu zaplanowano drugie czytanie rządowego projektu ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Prace nad regulacją trwają od wielu miesięcy, a środowisko zawodowe czeka na nią od ponad dwóch dekad.
Projekt wprowadza definicję świadczeń psychologicznych, zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu oraz powołanie samorządu zawodowego. Kontrowersje wzbudza kwestia psychoterapii i jej wyłączenia z katalogu świadczeń psychologa. Jeśli w trakcie obrad pojawią się poprawki, Sejm może uchwalić ustawę jeszcze w piątek.
Asystencja osobista i status osoby najbliższej
W komisjach sejmowych rozpoczną się także prace nad trzema projektami dotyczącymi asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. To pierwsze merytoryczne posiedzenie w tej sprawie i jedno z bardziej oczekiwanych przez środowiska społeczne.
Posłowie zajmą się również rządowym projektem ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Projekt został skierowany do pierwszego czytania pod koniec grudnia i już teraz wywołuje sprzeciw ze strony otoczenia prezydenta.
Bój o szklane butelki i system kaucyjny
Duże emocje zapowiada także posiedzenie połączonych komisji dotyczące nowelizacji systemu kaucyjnego. Chodzi o zasady obejmujące szklane butelki wielokrotnego użytku, które od stycznia 2026 roku formalnie weszły do systemu.
Projekt ma umożliwić producentom napojów wybór między przystąpieniem do systemu kaucyjnego a utrzymaniem własnych systemów zwrotu, ale tylko do końca 2028 roku i pod warunkiem osiągnięcia wysokiego poziomu odzysku opakowań.
Ograniczenie handlu ziemią
W Komisji Rolnictwa posłowie zajmą się trzema projektami ustaw dotyczącymi obrotu ziemią. Wszystkie przewidują wstrzymanie na 20 lat sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. To temat, który od lat budzi kontrowersje wśród rolników i inwestorów.
Choć posiedzenie Sejmu potrwa tylko dwa dni, zaplanowane decyzje mogą mieć długofalowe skutki. Od budżetu państwa, przez samorządy i rynek pracy, po system kaucyjny i ochronę ziemi rolnej – początek 2026 roku zapowiada się intensywnie dla ustawodawców i obywateli.
