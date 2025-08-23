Pierwsze przemówienie Marty Nawrockiej. Mocne słowa o sile kobiet w sporcie!
Marta Nawrocka po raz pierwszy wystąpiła oficjalnie jako pierwsza dama RP i zrobiła to podczas wydarzenia sportowego w Tarnobrzegu. Podczas IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej podkreśliła, że futbol nie jest już wyłącznie domeną mężczyzn, lecz staje się coraz większą pasją kobiet. Jej słowa o determinacji, sile drużyny i pięknie sportu spotkały się z dużym entuzjazmem uczestniczek.
Pierwsze przemówienie Marty Nawrockiej. Pierwsza dama wspiera kobiecą piłkę nożną
Marta Nawrocka oficjalnie zadebiutowała w roli pierwszej damy podczas IV Podkarpackiego Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Jej wystąpienie skupiło się na roli kobiet w sporcie i znaczeniu piłki nożnej jako pasji, która nie zna podziału na płeć.
Futbol nie tylko dla mężczyzn
– Wasza pasja, energia i waleczność udowadniają, że futbol to nie jest tylko domena męska – powiedziała Nawrocka, zwracając się do zawodniczek obecnych na boisku. Podkreśliła, że kobiety w futbolu stają się coraz bardziej widoczne, a ich zaangażowanie i sukcesy inspirują kolejne pokolenia dziewcząt do sięgania po sportowe marzenia.
Pierwsza dama o sile drużyny
W swoim wystąpieniu Nawrocka zaznaczyła, że uczestniczki turnieju są przykładem determinacji i hartu ducha. – Jesteście wzorem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły – mówiła, akcentując, że sport to nie tylko rywalizacja, ale również budowanie wspólnoty, przyjaźni i radości.
Patronat nad festiwalem
Tegoroczny Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej odbywa się pod patronatem pierwszej damy. To jedyny taki turniej w Polsce, który łączy różne grupy wiekowe – od najmłodszych dziewczynek po seniorki. Marta Nawrocka życzyła zawodniczkom „wspaniałych bramek, pięknych emocji i spełnienia sportowych marzeń”.
Symboliczny debiut pierwszej damy
Wystąpienie Nawrockiej było szeroko komentowane jako jej pierwszy oficjalny gest w nowej roli. Pierwsza dama postawiła na stylowy, a zarazem sportowy wizerunek – garnitur w połączeniu z butami sportowymi – co wielu odebrało jako symboliczne podkreślenie jej bliskości z uczestniczkami wydarzenia.
Wsparcie dla rozwoju kobiecego futbolu
Doradca prezydenta RP ds. sportu, Łukasz Witek, podkreślił w rozmowie z dziennikarzami w Tarnobrzegu, jak istotne jest wspieranie wydarzeń takich jak festiwal. Organizatorem imprezy jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej, na którego czele stoi Mieczysław Golba – bliski współpracownik prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy.
Festiwal w Tarnobrzegu stał się nie tylko wydarzeniem sportowym, ale również symbolicznym momentem – pokazującym, że Marta Nawrocka jako pierwsza dama zamierza aktywnie wspierać inicjatywy sportowe i promować rolę kobiet w przestrzeni publicznej.
