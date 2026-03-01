Pierwsze rakiety wystrzelone w kierunku Unii Europejskiej. Wielka Brytania potwierdza
Sytuacja na Bliskim Wschodzie gwałtownie się zaostrza. Po sobotnich uderzeniach na Iran i nocnych atakach w regionie pojawiły się kolejne niepokojące informacje. Wielka Brytania potwierdziła, że dwie irańskie rakiety zostały wystrzelone w kierunku Cypru.
To pierwszy tak wyraźny sygnał, że napięcie może rozlać się poza bezpośredni obszar konfliktu.
Rakiety w stronę Cypru
Brytyjski minister obrony poinformował, że pociski balistyczne zostały odpalone w kierunku wyspy. Według wstępnych ustaleń nie były one bezpośrednio wymierzone w Cypr jako państwo. Analizy wskazują, że potencjalnym celem mogły być brytyjskie instalacje wojskowe zlokalizowane na wyspie.
Cypr jest jednym z kluczowych punktów obecności militarnej Wielkiej Brytanii w regionie. Na jego terytorium znajdują się dwie suwerenne bazy brytyjskie, w których stacjonuje kilka tysięcy żołnierzy.
Brytyjskie bazy możliwym celem
Od początku eskalacji Londyn podkreślał, że nie brał udziału w atakach na Iran. Mimo to brytyjskie instalacje wojskowe w regionie pozostają w stanie podwyższonej gotowości.
W Bahrajnie, gdzie w ostatnich dniach również doszło do ostrzałów, stacjonują setki brytyjskich żołnierzy. To dodatkowo zwiększa obawy, że Teheran może traktować brytyjskie obiekty jako potencjalny element odwetu.
Cypr ze względu na swoje strategiczne położenie i obecność wojskową może być postrzegany jako część szerszej infrastruktury Zachodu w regionie.
Chaos w ruchu lotniczym
Od momentu pierwszych uderzeń w regionie tysiące lotów zostało odwołanych. Zamknięte przestrzenie powietrzne, zmieniane trasy i ostrzeżenia dla pasażerów stały się codziennością.
Cypr jest popularnym kierunkiem turystycznym, również wśród Polaków. Ambasady apelują o śledzenie bieżących komunikatów oraz sprawdzanie statusów lotów przed przyjazdem na lotnisko. Podróżnym zaleca się także rejestrację w systemach konsularnych, aby w razie nagłego pogorszenia sytuacji możliwa była szybka pomoc.
Czy wyspa jest zagrożona
Na obecnym etapie nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla cywilów na Cyprze. Władze wyspy nie ogłosiły alarmu ani ewakuacji. Incydent potwierdzony przez Londyn pokazuje jednak, jak szybko konflikt może objąć kolejne obszary.
Bliski Wschód znajduje się w fazie dynamicznej eskalacji. Każda kolejna godzina przynosi nowe komunikaty. Dla turystów i mieszkańców regionu kluczowe pozostaje śledzenie oficjalnych informacji i zachowanie ostrożności.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.