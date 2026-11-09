Pierwsze słowa policjanta po zamachu w Krakowie z 7 listopada. 2 chirurgów z UJ tamowało krwotok na ulicy
Ciężko ranny w strzelaninie policjant Artur Morański wybudził się w szpitalu ze śpiączki farmakologicznej, kierując swoje pierwsze słowa o los partnera z patrolu, Jakuba Kulika, który w sobotę, 7 listopada 2026 roku, zneutralizował uzbrojonego napastnika. Życie rannego funkcjonariusza uratowało 2 wybitnych chirurgów ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, którzy jedli obiad tuż obok miejsca wymiany ognia i bez wahania ruszyli uciskać rozerwane naczynia krwionośne na chodniku.
„Czy Kuba żyje?”. Wybudzenie ze śpiączki i heroiczna postawa partnera z patrolu
Wstrząsające kulisy akcji ratunkowej ujawniły relacje personelu medycznego opiekującego się funkcjonariuszami rannymi podczas sobotniego zamachu. Gdy stan policjanta Artura Morańskiego pozwolił lekarzom na bezpieczne wybudzenie go ze śpiączki farmakologicznej, mundurowy natychmiast zapytał o swojego kolegę ze służby. Jego pierwsze słowa po odzyskaniu przytomności brzmiały: „Czy Kuba żyje?”.
To właśnie jego partner z patrolu, Jakub Kulik, wykazał się niezwykłym opanowaniem w strefie bezpośredniego zagrożenia. Gdy zamaskowany 24-letni zamachowiec po ucieczce z Rynku Głównego rozbił pojazd na skrzyżowaniu ulic Stradom i Dietla i otworzył ogień z broni długiej do mundurowych, Kulik celnymi strzałami z broni służbowej ranił i unieszkodliwił agresora. Morański odniósł w tej wymianie ognia bardzo ciężkie rany postrzałowe zagrażające życiu, a o jego przetrwaniu zadecydowały dosłownie sekundy.
Chirurdzy rzucili się na ratunek. Obiad przerwany serią strzałów pod Wawelem
Okoliczności, w jakich ranny policjant otrzymał pierwszą pomoc medyczną, graniczą z cudem. W lokalu gastronomicznym zlokalizowanym tuż obok skrzyżowania, na którym doszło do strzelaniny, obiad jadło dwóch czołowych polskich specjalistów chirurgii urazowej i stanów nagłych:
- Prof. dr hab. med. Michał Pędziwiatr – kierownik II Katedry Chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum oraz zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Stanów Nagłych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie,
- Dr Mateusz Wierdak – specjalista chirurgii ogólnej ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Gdy padły strzały, obaj lekarze bez chwili wahania wybiegli na ulicę. Widząc obficie krwawiącego policjanta, natychmiast przystąpili do zaawansowanych czynności ratunkowych bezpośrednio na bruku. Wykorzystując improwizowane środki opatrunkowe, lekarze przez kilkanaście minut prowadzili ucisk tętniczy, tamując gwałtowny krwotok i stabilizując parametry życiowe funkcjonariusza do momentu przyjazdu karetki reanimacyjnej. Zespoły medyczne nie mają wątpliwości: profesjonalne zaopatrzenie ran postrzałowych w pierwszych 180 sekundach uchroniło policjanta przed wykrwawieniem.
Jak zatamować masywny krwotok i pomóc poszkodowanemu z raną postrzałową?
- Zastosuj natychmiastowy ucisk bezpośredni na źródło krwawienia – użyj jałowej gazy, czystej odzieży lub dłoni, dociskając z całą siłą punkt, z którego wypływa krew; ucisku nie wolno zwalniać ani uchylać materiału w celu sprawdzenia rany aż do przyjazdu ratowników.
- Załóż opaskę uciskową lub stazę taktyczną powyżej rany – przy masywnym krwawieniu tętniczym z kończyny umieść opaskę 5 do 7 centymetrów powyżej miejsca zranienia (nigdy bezpośrednio na stawie), zaciągnij krępulec do całkowitego ustania tętna i zapisz dokładną godzinę założenia opaski.
- Chroń poszkodowanego przed wychłodzeniem organizmu – rozległa utrata krwi błyskawicznie prowadzi do hipotermii i zaburzeń krzepnięcia; okryj rannego folią NRC (stroną srebrną do ciała), kurtką lub kocem, ułóż w bezpiecznej pozycji i stale monitoruj drożność dróg oddechowych.
Najważniejsze fakty o akcji ratunkowej na skrzyżowaniu Stradom i Dietla
- Pierwsze słowa po wybudzeniu – Artur Morański natychmiast zapytał o los partnera Jakuba Kulika, który powstrzymał strzelca.
- 2 wybitnych chirurgów na miejscu – prof. Michał Pędziwiatr i dr Mateusz Wierdak uratowali życie policjanta, tamując krwotok na chodniku.
- Neutralizacja napastnika – Jakub Kulik skutecznie odpowiedział ogniem, unieszkodliwiając 24-letniego agresora.
- Stabilizacja stanu zdrowia – ranny policjant przebywa na oddziale intensywnej terapii pod opieką krakowskich specjalistów.
- Zakończona walka o życie – błyskawiczny ucisk naczyń na ulicy zapobiegł śmierci z wykrwawienia przed dotarciem ambulansu.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.