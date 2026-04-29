„Pierwsze zdjęcie po uwolnieniu. Co dzieje się teraz z Poczobutem?” Trafił do szpitala, obok żona
Zaledwie kilka godzin po powrocie do Polski pojawiły się nowe informacje o stanie Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz, który spędził ponad 5 lat w białoruskim więzieniu, trafił do szpitala. Towarzyszy mu żona, a zdjęcie z placówki medycznej obiegło już internet.
Pierwsze chwile po powrocie nie wyglądają tak, jak wielu się spodziewało
Po głośnym uwolnieniu wielu liczyło na szybki powrót do normalności. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej złożona. Poczobut znajduje się obecnie pod opieką lekarzy i przechodzi szczegółowe badania.
Informacja o jego pobycie w szpitalu została przekazana przez liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską. To właśnie ona udostępniła zdjęcie, które – jak zaznaczono – pochodzi od żony dziennikarza.
Obok niego najważniejsza osoba
Na opublikowanej fotografii widać Poczobuta w towarzystwie żony, Oksany. To pierwszy taki moment od lat, gdy mogą być razem poza murami więzienia.
Dla wielu obserwatorów to symboliczny obraz – zakończenie wieloletniej rozłąki i jednocześnie początek nowego etapu. Wpis, który towarzyszył publikacji zdjęcia, podkreślał znaczenie tej chwili dla rodziny.
W tle ważne podziękowania i polityczne kulisy
Sprawa uwolnienia Poczobuta wciąż ma szeroki wymiar międzynarodowy. Cichanouska w swoich wypowiedziach zwróciła uwagę na rolę Polski w całym procesie.
Podczas spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim, do którego doszło przy okazji międzynarodowego szczytu w Dubrowniku, osobiście wyraziła wdzięczność za zaangażowanie w działania na rzecz uwolnienia dziennikarza.
Rozmowa dotyczyła nie tylko samej sprawy Poczobuta, ale również dalszej współpracy i sytuacji politycznej w regionie.
Choć informacja o uwolnieniu była dla wielu powodem do radości, kolejne doniesienia przypominają, że powrót do normalnego życia nie następuje od razu.
Pobyt w więzieniu przez tyle lat pozostawia ślad – zarówno fizyczny, jak i psychiczny. Badania w szpitalu to pierwszy krok, który ma ocenić stan zdrowia i pomóc w dalszej rekonwalescencji.
Jednocześnie sprawa pokazuje, że za kulisami takich wydarzeń stoją długotrwałe działania dyplomatyczne i polityczne, których efekt widzimy dopiero na końcu.
To dopiero początek nowego etapu
Powrót Poczobuta do Polski zamyka jeden rozdział, ale otwiera kolejny. Przed nim proces powrotu do codzienności, a przed opinią publiczną dalsze śledzenie losów tej sprawy.
