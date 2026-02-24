Pilna ewakuacja w centrum Warszawy. Straż pożarna na ulicy Topiel, trwa akcja służb

24 lutego 2026 13:22 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy i pracownicy biur w rejonie warszawskiego Śródmieścia musieli natychmiast opuścić budynek przy ulicy Topiel 12. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej, a teren wokół został zabezpieczony przez policję. Służby otrzymały zgłoszenie o potencjalnym zagrożeniu, co wymusiło przeprowadzenie sprawnej ewakuacji kilkudziesięciu osób.

Fot. Warszawa w Pigułce

Do zdarzenia doszło we wtorek, 24 lutego 2026 roku. Ulica Topiel, będąca jedną z kluczowych arterii na warszawskim Powiślu, została częściowo zablokowana, co generuje spore utrudnienia w ruchu w samym sercu stolicy. Strażacy w pełnym rynsztunku weszli do budynku pod numerem 12, aby zweryfikować źródło zagrożenia. Na ten moment priorytetem służb jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom postronnym oraz dokładne sprawdzenie wszystkich kondygnacji obiektu.

Akcja przy Topiel 12. Służby w pełnej gotowości

Działania straży pożarnej koncentrują się na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz ustaleniu przyczyn wywołania alarmu.

Błyskawiczna ewakuacja: Systemy alarmowe w budynku zadziałały prawidłowo, dzięki czemu wszyscy przebywający wewnątrz opuścili obiekt jeszcze przed przyjazdem pierwszych wozów bojowych.

Przeszukiwanie budynku: Strażacy wyposażeni w specjalistyczny sprzęt pomiarowy sprawdzają pomieszczenia pod kątem obecności dymu, ognia lub niebezpiecznych substancji.

Utrudnienia komunikacyjne: Kierowcy muszą liczyć się z blokadą przejazdu ulicą Topiel na odcinku w pobliżu Tamki; zalecane są objazdy przez Wybrzeże Kościuszkowskie.

