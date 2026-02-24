Pilna informacja dla pasażerów. Sprawdź, czy Twój lot z Warszawy nie będzie utrudniony
Lotnisko Chopina w Warszawie wydało ważny komunikat. Z powodu konieczności przeprowadzenia doraźnych prac technicznych jedna z dróg startowych została czasowo wyłączona z użytkowania. Jeśli masz zaplanowaną podróż, sprawdź szczegóły.
Co się dzieje
Zarząd Lotniska Chopina poinformował, że droga startowa nr 1 pozostaje zamknięta do środy 25 lutego 2026 roku. Powodem są niezbędne prace techniczne.
To działanie ma charakter operacyjny i jest związane z utrzymaniem infrastruktury lotniskowej w odpowiednim stanie technicznym.
Co to oznacza dla ruchu lotniczego
Lotnisko dysponuje więcej niż jedną drogą startową, dlatego ruch nie został całkowicie wstrzymany. Jednak czasowe wyłączenie jednej z nich może wpływać na:
• zmiany w organizacji startów i lądowań
• możliwe opóźnienia w godzinach szczytu
• modyfikację tras kołowania samolotów
Port zapewnia, że sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a informacje aktualizowane są na oficjalnej stronie internetowej lotniska.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeżeli w najbliższych dniach wylatujesz z Warszawy lub przylatujesz na Lotnisko Chopina:
• sprawdź status swojego lotu przed wyjazdem na lotnisko
• przyjedź z odpowiednim wyprzedzeniem
• śledź komunikaty przewoźnika oraz portu lotniczego
W większości przypadków operacje lotnicze odbywają się zgodnie z planem, jednak przy ograniczonej infrastrukturze możliwe są czasowe utrudnienia.
Droga startowa nr 1 na Lotnisku Chopina pozostanie zamknięta do 25 lutego 2026 roku z powodu prac technicznych. Lotnisko funkcjonuje, ale pasażerowie powinni zachować czujność i na bieżąco sprawdzać informacje o swoich rejsach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.