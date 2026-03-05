Pilna misja polskiego wojska! Samoloty wystartowały w kierunku strefy wojny. Ewakuacja Polaków z Bliskiego Wschodu rozpoczęta.

5 marca 2026 10:02 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy
W związku z gwałtownym zaostrzeniem sytuacji militarnej na Bliskim Wschodzie, polskie władze podjęły decyzję o uruchomieniu mostu powietrznego. Dowództwo Operacyjne RSZ poinformowało o starcie maszyn transportowych, których zadaniem jest bezpieczne sprowadzenie do kraju obywateli RP przebywających w strefie zagrożenia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Operacja „Bezpieczny Powrót” w obliczu wojny

Decyzja o użyciu wojskowych statków powietrznych zapadła po konsultacjach na najwyższym szczeblu państwowym. Jak podkreśla Dowództwo Operacyjne, operacja jest odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia Polaków w regionie, gdzie doszło do zmasowanych ataków i blokad przestrzeni powietrznej. W misji biorą udział maszyny transportowe C-130 Hercules oraz mniejsze C-295 Casa, zdolne do operowania w trudnych warunkach i na lotniskach o podwyższonym ryzyku.

Szczegóły operacji ewakuacyjnej. Tabela faktów (5 marca 2026)

Poniżej zestawienie kluczowych informacji dotyczących zaangażowania polskich sił zbrojnych:

Element operacji Stan realizacji / Cel
Jednostka odpowiedzialna Dowództwo Operacyjne RSZ
Wykorzystane maszyny Samoloty transportowe C-130 i C-295
Priorytet misji Ewakuacja cywilów (obywateli RP)
Zabezpieczenie Wsparcie ze strony wojsk specjalnych i medyków

Współpraca z sojusznikami z NATO

Artykuł zaznacza, że polska misja jest koordynowana z sojusznikami z NATO. Ze względu na dynamiczną sytuację nad Iranem i krajami ościennymi, polskie samoloty korzystają z korytarzy powietrznych zabezpieczanych przez międzynarodowe siły koalicji. Dowództwo monitoruje sytuację w czasie rzeczywistym, by zapewnić załogom i pasażerom maksymalne bezpieczeństwo podczas lotów powrotnych.

Apel MSZ do Polaków w regionie

Równolegle ze startem wojskowych maszyn, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ponowiło najwyższy stopień ostrzeżenia przed podróżami na Bliski Wschód. Osoby przebywające w regionie proszone są o:

  • Rejestrację w systemie „Odyseusz”: Pozwala to służbom konsularnym na szybki kontakt i uwzględnienie na listach ewakuacyjnych.
  • Bezwzględne stosowanie się do poleceń: Służby dyplomatyczne i wojskowe będą wskazywać konkretne punkty zbiórki.
  • Ograniczenie przemieszczania się: Do czasu otrzymania wytycznych o ewakuacji, zaleca się pozostawanie w bezpiecznych schronieniach.

 

Źródło: Opracowanie na podstawie oficjalnego komunikatu Dowództwa Operacyjnego RSZ oraz depeszy PAP z dnia 05.03.2026 r.

 

