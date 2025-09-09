Pilne: agent białoruski w rękach ABW. Warszawa reaguje na działania Mińska
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała białoruskiego agenta działającego w Polsce. Premier Donald Tusk poinformował, że to efekt współpracy ze służbami Rumunii i Czech, a dodatkowo z kraju wydalony zostanie białoruski dyplomata wspierający wrogie działania wobec naszego państwa.
Białoruski agent zatrzymany przez ABW. Premier Tusk: dyplomata wydalony z Polski
W poniedziałek rano premier Donald Tusk poinformował o zatrzymaniu białoruskiego agenta działającego na terytorium Polski. Sprawę prowadzi Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a akcja była wynikiem międzynarodowej współpracy ze służbami Rumunii i Czech.
Operacja służb specjalnych
„Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała białoruskiego agenta” – napisał premier w mediach społecznościowych. Szef rządu podkreślił, że skuteczność działań była możliwa dzięki wymianie informacji z partnerami z regionu.
Zatrzymany mężczyzna miał prowadzić działalność na rzecz białoruskich służb specjalnych, które od miesięcy są aktywne w Europie Środkowej. Szczegóły jego działań nie zostały podane do publicznej wiadomości, ale ABW potwierdziła, że sprawa miała charakter priorytetowy.
Dyplomata białoruski wydalony
Premier poinformował również, że Polska zdecydowała się na krok dyplomatyczny. „Z Polski zostanie wydalony białoruski dyplomata wspierający agresywne działania białoruskich służb wobec naszego państwa” – napisał Donald Tusk.
To wyraźny sygnał polityczny pod adresem Mińska. Rząd w Warszawie podkreśla, że nie będzie tolerować prób ingerencji w bezpieczeństwo kraju.
Ostra reakcja Polski
Zatrzymanie agenta i wydalenie dyplomaty to element szerszej strategii wobec działań białoruskiego reżimu. Polska od wielu miesięcy mierzy się z presją hybrydową ze strony Mińska, w tym z organizowanym napływem migrantów na granicy.
Decyzje ABW i premiera mają na celu pokazanie, że państwo reaguje stanowczo na każde zagrożenie. – Polska nie jest i nie będzie bezbronna wobec prób destabilizacji – podkreślają przedstawiciele rządu.
