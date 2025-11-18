Pilne. Alarm w całej Polsce. Kancelaria premiera potwierdza
Rząd zdecydował o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP na wybranych liniach kolejowych w Polsce. Informację ogłosiła Kancelaria Premiera, podkreślając, że decyzja jest reakcją na ostatnie akty dywersji wymierzone w infrastrukturę kolejową. Podwyższony stopień alarmu oznacza natychmiastowe wzmocnienie ochrony cyfrowej i fizycznej, a także zwiększoną kontrolę nad ruchem kolejowym.
Dlaczego wprowadzono CHARLIE-CRP
Stopień CHARLIE-CRP uruchamia się w sytuacji, gdy istnieje potwierdzone, realne zagrożenie dla systemów teleinformatycznych oraz infrastruktury krytycznej. Ostatnie incydenty sabotażowe na torach spowodowały konieczność wdrożenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa.
Rząd informuje, że intensyfikacja działań chroniących sieci informatyczne kolei jest niezbędna, ponieważ cyberataki i próby zakłócenia sterowania ruchem kolejowym mogą stanowić zagrożenie dla pasażerów i kluczowych połączeń transportowych.
Co oznacza trzeci stopień alarmowy CHARLIE-CRP
Wprowadzenie alarmu CHARLIE-CRP oznacza natychmiastową realizację szeregu procedur, m.in.:
• całodobowy monitoring systemów informatycznych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kolei,
• wzmożoną ochronę urządzeń sterowania ruchem i sieci łączności,
• obowiązek gotowości personelu odpowiedzialnego za cyberbezpieczeństwo,
• kontrolę dostępu do serwerowni i kluczowych stanowisk pracy,
• przegląd i dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury terenowej, w tym punktów sygnałowych i rozjazdów.
Linie, na których wprowadzono alarm, będą podlegały szczególnemu nadzorowi służb państwowych.
Jak wpłynie to na podróżnych
Pasażerowie powinni przygotować się na:
• możliwość opóźnień związanych z dodatkowymi procedurami bezpieczeństwa,
• obecność większej liczby służb na dworcach i w pociągach,
• intensywniejsze kontrole, szczególnie w rejonach objętych alarmem.
Rząd zapewnia jednak, że wszystkie działania mają na celu utrzymanie ciągłości ruchu kolejowego i bezpieczeństwa podróżnych.
Reakcja służb i administracji
Kancelaria Premiera podkreśla, że współpraca między rządem, służbami specjalnymi, PKP i operatorami teleinformatycznymi została natychmiast zacieśniona. Sytuacja jest analizowana na bieżąco, a stopień alarmowy może zostać podniesiony również na innych odcinkach, jeśli pojawią się nowe zagrożenia.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli planujesz podróż koleją, warto zarezerwować więcej czasu na przejazdy i śledzić komunikaty operatorów. W przypadku zauważenia niepokojących sytuacji – np. uszkodzeń infrastruktury czy porzuconych przedmiotów – zaleca się natychmiastowe zgłoszenie ich odpowiednim służbom lub obsłudze dworca.
Decyzja o wprowadzeniu trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE-CRP to kolejny krok państwa w odpowiedzi na działania destabilizujące infrastrukturę kolejową. Rząd podkreśla, że sytuacja jest poważna, ale w pełni kontrolowana. Priorytetem pozostaje bezpieczeństwo pasażerów i ochrona kluczowych połączeń transportowych.
