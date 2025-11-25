Pilne! Alert RCB na Mazowszu. Przygotuj się 26 listopada

25 listopada 2025 14:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat dla mieszkańców powiatu sierpeckiego w województwie mazowieckim. W poniedziałek, 26 listopada, między godziną 11:00 a 11:30 na tym obszarze uruchomione zostaną syreny alarmowe. RCB uspokaja – to tylko ćwiczenia systemu ostrzegania, jednak apeluje o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.

Fot. Warszawa w Pigułce

Komunikat został wysłany SMS-em do mieszkańców objętego terenu. Jego celem jest uniknięcie niepotrzebnej paniki oraz poinformowanie, że głośne sygnały alarmowe nie będą związane z realnym zagrożeniem.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ćwiczenia mają na celu sprawdzenie sprawności systemu alarmowania ludności, w tym działania syren, centrów powiadamiania i systemów automatycznego uruchamiania sygnałów ostrzegawczych. Tego typu testy są przeprowadzane cyklicznie w różnych regionach kraju, aby upewnić się, że w sytuacji kryzysowej system zadziała bez opóźnień.

Mieszkańcy powiatu sierpeckiego mogą spodziewać się zarówno sygnałów alarmowych, jak i komunikatów ostrzegawczych. RCB przypomina, aby w trakcie ćwiczeń nie wzywać służb ani nie opuszczać miejsca, w którym się znajdują – chyba że równolegle pojawi się odrębny, realny komunikat bezpieczeństwa.

W komunikacie podkreślono jedno: „Zachowaj spokój”. To kluczowe w czasie działań testowych, ponieważ niektóre syreny mogą brzmieć podobnie do tych wykorzystywanych podczas rzeczywistych zagrożeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących alertów, mieszkańcy mogą śledzić oficjalne komunikaty RCB oraz lokalnych służb, które będą informować o przebiegu ćwiczeń.

Jeśli chcesz, Aniu, mogę przygotować krótszą wersję pod Google Discover albo grafikę do artykułu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl