Pilne! Alert RCB na Mazowszu. Przygotuj się 26 listopada
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało pilny komunikat dla mieszkańców powiatu sierpeckiego w województwie mazowieckim. W poniedziałek, 26 listopada, między godziną 11:00 a 11:30 na tym obszarze uruchomione zostaną syreny alarmowe. RCB uspokaja – to tylko ćwiczenia systemu ostrzegania, jednak apeluje o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań.
Komunikat został wysłany SMS-em do mieszkańców objętego terenu. Jego celem jest uniknięcie niepotrzebnej paniki oraz poinformowanie, że głośne sygnały alarmowe nie będą związane z realnym zagrożeniem.
Zgodnie z informacją opublikowaną przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, ćwiczenia mają na celu sprawdzenie sprawności systemu alarmowania ludności, w tym działania syren, centrów powiadamiania i systemów automatycznego uruchamiania sygnałów ostrzegawczych. Tego typu testy są przeprowadzane cyklicznie w różnych regionach kraju, aby upewnić się, że w sytuacji kryzysowej system zadziała bez opóźnień.
Mieszkańcy powiatu sierpeckiego mogą spodziewać się zarówno sygnałów alarmowych, jak i komunikatów ostrzegawczych. RCB przypomina, aby w trakcie ćwiczeń nie wzywać służb ani nie opuszczać miejsca, w którym się znajdują – chyba że równolegle pojawi się odrębny, realny komunikat bezpieczeństwa.
W komunikacie podkreślono jedno: „Zachowaj spokój”. To kluczowe w czasie działań testowych, ponieważ niektóre syreny mogą brzmieć podobnie do tych wykorzystywanych podczas rzeczywistych zagrożeń.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących alertów, mieszkańcy mogą śledzić oficjalne komunikaty RCB oraz lokalnych służb, które będą informować o przebiegu ćwiczeń.
