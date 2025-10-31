Pilne! Alert RCB! Trująca woda: nie pij, nie gotuj, nie podawaj zwierzętom!

Autor: Anna Szkutnik

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dziś pilny alert dla mieszkańców powiatu śremskiego w województwie wielkopolskim. Woda z wodociągu w Dolska jest niezdatna do picia i niebezpieczna dla ludzi oraz zwierząt. Jak informuje RCB, może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet czy sprzątanie.

Fot. Warszawa w Pigułce

Komunikat RCB trafił do wszystkich przebywających na terenie powiatu śremskiego. Woda z zanieczyszczonego wodociągu trafia do mieszkańców wielu miejscowości: Błażejewo, Brześnica, Dolsk, Gajewo, Kotowo, Księginiki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Mełpin, Mszczyczyn, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Pokrzywnica, Trąbinek, Ługi oraz Włościejewice.

Służby apelują o ścisłe przestrzeganie zaleceń i nieużywanie wody do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów. Woda może zawierać szkodliwe substancje lub bakterie.

Trwa badanie przyczyn skażenia wodociągu, a mieszkańcy proszeni są o śledzenie komunikatów urzędu gminy i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Co to oznacza dla mieszkańców?

Do czasu wydania oficjalnego komunikatu o przywróceniu bezpieczeństwa, wodę z kranu można wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z wody butelkowanej lub z beczkowozów, które wkrótce mają pojawić się w rejonie objętym alertem.

