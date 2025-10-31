Pilne! Alert RCB! Trująca woda: nie pij, nie gotuj, nie podawaj zwierzętom!
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało dziś pilny alert dla mieszkańców powiatu śremskiego w województwie wielkopolskim. Woda z wodociągu w Dolska jest niezdatna do picia i niebezpieczna dla ludzi oraz zwierząt. Jak informuje RCB, może być używana wyłącznie do celów sanitarnych, takich jak spłukiwanie toalet czy sprzątanie.
Komunikat RCB trafił do wszystkich przebywających na terenie powiatu śremskiego. Woda z zanieczyszczonego wodociągu trafia do mieszkańców wielu miejscowości: Błażejewo, Brześnica, Dolsk, Gajewo, Kotowo, Księginiki, Lipówka, Lubiatowo, Lubiatówko, Małachowo, Mełpin, Mszczyczyn, Ostrowieczno, Ostrowieczko, Pokrzywnica, Trąbinek, Ługi oraz Włościejewice.
Służby apelują o ścisłe przestrzeganie zaleceń i nieużywanie wody do spożycia, przygotowywania posiłków ani mycia zębów. Woda może zawierać szkodliwe substancje lub bakterie.
Trwa badanie przyczyn skażenia wodociągu, a mieszkańcy proszeni są o śledzenie komunikatów urzędu gminy i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla mieszkańców?
Do czasu wydania oficjalnego komunikatu o przywróceniu bezpieczeństwa, wodę z kranu można wykorzystywać tylko do celów sanitarnych. Dla własnego bezpieczeństwa zaleca się korzystanie z wody butelkowanej lub z beczkowozów, które wkrótce mają pojawić się w rejonie objętym alertem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.