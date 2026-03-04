Pilne. Amerykanie odpalili międzykontynentalny pocisk balistyczny
Stany Zjednoczone przeprowadziły test międzykontynentalnego pocisku balistycznego Minuteman III. Informację potwierdziła baza Vandenberg Space Force Base w Kalifornii. Rakieta została wystrzelona w nocy z 3 marca o godzinie 23:01 czasu pacyficznego.
Amerykańskie wojsko podkreśla jednak, że test był zaplanowany z dużym wyprzedzeniem i nie jest związany z bieżącą sytuacją międzynarodową.
Wstęp
Start został przeprowadzony przez dowództwo Air Force Global Strike Command, które odpowiada za strategiczne siły odstraszania Stanów Zjednoczonych. Test polegał na wystrzeleniu nieuzbrojonego międzykontynentalnego pocisku balistycznego.
Celem takich prób jest sprawdzenie gotowości systemów obronnych oraz potwierdzenie skuteczności amerykańskiego arsenału strategicznego.
Czym jest pocisk Minuteman III
Minuteman III to jeden z najważniejszych elementów amerykańskiego systemu odstraszania nuklearnego. Rakiety tego typu są rozmieszczone w silosach na terenie Stanów Zjednoczonych i mogą zostać użyte w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa kraju.
Pociski międzykontynentalne mają zasięg liczony w tysiącach kilometrów i są w stanie przenosić głowice nuklearne.
W przypadku testu przeprowadzonego przez amerykańskie wojsko rakieta była jednak całkowicie pozbawiona uzbrojenia.
Dlaczego przeprowadza się takie testy
Regularne testy pocisków balistycznych są standardową procedurą w siłach zbrojnych USA. Mają one potwierdzić sprawność technologii oraz gotowość systemów strategicznych.
Podczas testu sprawdzane są między innymi systemy startowe, trajektoria lotu oraz działanie systemów kontrolnych.
Amerykańskie dowództwo podkreśla, że takie próby odbywają się cyklicznie i są planowane z wieloletnim wyprzedzeniem.
Czy test ma związek z napięciami na świecie
W oficjalnym komunikacie podkreślono, że start nie jest reakcją na bieżące wydarzenia międzynarodowe.
W ostatnich dniach sytuacja geopolityczna na świecie stała się jednak bardzo napięta, szczególnie w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie.
Dlatego każda informacja o testach rakietowych przyciąga dużą uwagę opinii publicznej i ekspertów ds. bezpieczeństwa.
Co to oznacza dla czytelnika
Eksperci przypominają, że testy międzykontynentalnych pocisków balistycznych są elementem utrzymywania strategicznej równowagi militarnej na świecie.
Państwa posiadające broń nuklearną regularnie sprawdzają swoje systemy odstraszania, aby potwierdzić ich skuteczność i gotowość operacyjną.
Stany Zjednoczone przeprowadziły testowy start pocisku balistycznego Minuteman III z bazy Vandenberg w Kalifornii. Rakieta była nieuzbrojona, a cały test został zaplanowany z dużym wyprzedzeniem.
Według amerykańskiego dowództwa wydarzenie nie ma związku z aktualną sytuacją międzynarodową, lecz jest częścią rutynowych testów strategicznych systemów obronnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.