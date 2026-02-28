Pilne. Atak balistyczny na ZEA. Emiraty zapowiadają możliwą odpowiedź
Bliski Wschód stoi w obliczu kolejnej eskalacji napięcia. Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich poinformowało o przechwyceniu irańskich rakiet balistycznych wystrzelonych w kierunku państwa. Część odłamków spadła na obszar mieszkalny w Abu Zabi. Jedna osoba zginęła.
Atak balistyczny na ZEA
Według oficjalnego komunikatu resortu obrony ZEA, kraj został poddany „otwartemu atakowi” z użyciem irańskich rakiet balistycznych. Obrona powietrzna miała skutecznie zneutralizować część pocisków jeszcze w powietrzu.
Władze przekazały, że systemy obronne zadziałały „z wysoką skutecznością”, jednak fragmenty zestrzelonych rakiet spadły na teren zabudowany w Abu Zabi. W wyniku zdarzenia doszło do strat materialnych oraz śmierci jednej osoby narodowości azjatyckiej.
Służby zapewniają, że sytuacja znajduje się pod kontrolą, a odpowiednie instytucje monitorują rozwój wydarzeń przez całą dobę.
الإمارات تعلن التصدي „بنجاح” لعدد من الصواريخ الإيرانية على الدولة
أعلنت وزارة الدفاع تعرض دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم لهجوم سافر بصواريخ باليستية إيرانية، حيث تعاملت معها الدفاعات الجوية الإماراتية بكفاءة عالية وتم التصدي بنجاح لعدد من الصواريخ.
كما تعاملت الأجهزة… pic.twitter.com/R0WkOLHQ8k
— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) February 28, 2026
Ostre stanowisko władz
Ministerstwo Obrony ZEA zdecydowanie potępiło atak, określając go jako niebezpieczną eskalację oraz poważne zagrożenie dla ludności cywilnej. W komunikacie podkreślono, że uderzenie w obiekty cywilne i infrastrukturę państwową jest niedopuszczalne i stanowi naruszenie prawa międzynarodowego.
Władze zapowiedziały, że państwo zastrzega sobie prawo do odpowiedzi i podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu ochrony swojego terytorium, obywateli i rezydentów.
Region w stanie napięcia
Atak na Zjednoczone Emiraty Arabskie wpisuje się w szerszy kontekst napięć w regionie. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o izraelsko-amerykańskich działaniach wymierzonych w Iran oraz o możliwych odwetowych operacjach.
Oficjalne komunikaty podkreślają, że bezpieczeństwo obywateli i mieszkańców pozostaje priorytetem. Jednocześnie władze zaapelowały do społeczeństwa o korzystanie wyłącznie z oficjalnych źródeł informacji i niepowielanie niepotwierdzonych doniesień.
Co dalej
Sytuacja pozostaje dynamiczna. Ewentualna odpowiedź ZEA oraz dalsze działania Iranu mogą wpłynąć na stabilność całego regionu Zatoki Perskiej. Państwa regionu intensywnie monitorują rozwój wydarzeń, obawiając się rozszerzenia konfliktu.
Najbliższe godziny i dni mogą być kluczowe dla dalszego przebiegu kryzysu.
