PILNE. Burza nad Warszawą. Pioruny, wiatr i ulewny deszcz już na obu brzegach miasta

14 czerwca 2026 18:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Komórki burzowe dotarły już do zachodniej Warszawy i przemieszczają się w kierunku prawego brzegu – aktualnie burza jest notowana w rejonie Białołęki. Znajdźcie bezpieczne schronienie, przeparkujcie samochody spod drzew.

Burza nad Warszawą. | Ilustracja poglądowa wygenerowana przy użyciu AI.
Burza nad Warszawą. | Ilustracja poglądowa wygenerowana przy użyciu AI.

IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami obowiązujące dla znacznej części Polski od godz. 11:00 do 23:00 w niedzielę.

Prognozowane opady to do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h, miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk: 80 proc.

Zaleca się ograniczenie do minimum przebywania na zewnątrz, zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać przewiane przez wiatr, oraz unikanie parkowania pod drzewami. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność – ograniczona widoczność i mokra nawierzchnia zwiększają ryzyko wypadku.

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