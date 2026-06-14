PILNE. Burza nad Warszawą. Pioruny, wiatr i ulewny deszcz już na obu brzegach miasta
Komórki burzowe dotarły już do zachodniej Warszawy i przemieszczają się w kierunku prawego brzegu – aktualnie burza jest notowana w rejonie Białołęki. Znajdźcie bezpieczne schronienie, przeparkujcie samochody spod drzew.
IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed burzami obowiązujące dla znacznej części Polski od godz. 11:00 do 23:00 w niedzielę.
Prognozowane opady to do 15 mm, lokalnie do 25 mm. Porywy wiatru mogą osiągać 75 km/h, miejscami możliwy grad. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk: 80 proc.
Zaleca się ograniczenie do minimum przebywania na zewnątrz, zabezpieczenie przedmiotów, które mogą zostać przewiane przez wiatr, oraz unikanie parkowania pod drzewami. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność – ograniczona widoczność i mokra nawierzchnia zwiększają ryzyko wypadku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.