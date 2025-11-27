Pilne! Donald Tusk oskarża prezydenta o sabotaż!
Na platformie X (dawniej Twitter) pojawił się dziś wpis premiera Donalda Tuska, w którym zarzuca prezydentowi uporczywe wstrzymywanie decyzji dotyczących służb specjalnych. Według szefa rządu Karol Nawrocki ma odmawiać podpisania wniosków zarówno o nadanie pierwszego stopnia oficerskiego młodym funkcjonariuszom, jak i o przyznanie odznaczeń osobom zaangażowanym w walkę z obcą dywersją.
„Prezydent uparcie odmawia podpisania wniosków dla młodych funkcjonariuszy służb specjalnych na pierwszy (!) stopień oficerski oraz odznaczeń dla bohaterów walki z obcą dywersją. To nie jest tylko próba przejęcia kompetencji rządu. To sabotaż wymierzony w bezpieczeństwo państwa!” – czytamy.
Co się zmienia
Premier twierdzi, że brak zgody prezydenta na decyzje personalne w służbach odbija się bezpośrednio na bezpieczeństwie państwa. W swoim wpisie sugeruje, że działania prezydenta nie są jedynie sporem kompetencyjnym, lecz mają charakter celowej blokady, która – jego zdaniem – uderza w funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za ochronę kraju.
Fakty
Donald Tusk opublikował wpis około pół godziny temu
Premier podkreślił, że prezydent „uparcie odmawia” podpisania wniosków dotyczących służb specjalnych.
Dotyczy to dwóch obszarów
przyznania pierwszego stopnia oficerskiego młodym funkcjonariuszom służb,
odznaczeń dla osób wyróżniających się w walce z zagrożeniami zewnętrznymi.
Tusk ocenia działanie prezydenta jako sabotaż
W wpisie szefa rządu pada stwierdzenie, że prezydencka odmowa to nie tylko spór o zakres władz, ale „sabotage wymierzony w bezpieczeństwo państwa”.
Prezydent nie wydał jeszcze odpowiedzi
W momencie publikacji wpisu na platformie X nie opublikowano stanowiska Kancelarii Prezydenta w tej sprawie.
Co to oznacza dla Ciebie
Spór na linii rząd–prezydent może utrudniać awanse w służbach oraz przyznawanie odznaczeń.
Jeśli sytuacja się utrzyma, może to wpłynąć na tempo obsadzania stanowisk i procedury szkoleniowe w służbach specjalnych.
Dla opinii publicznej to kolejny sygnał o rosnącym napięciu pomiędzy prezydentem a rządem w kwestiach bezpieczeństwa państwa.
Najświeższy wpis Donalda Tuska wywołał poruszenie, ponieważ dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem narodowym i funkcjonowaniem służb specjalnych. Premier zarzuca prezydentowi blokowanie decyzji, które – według niego – powinny zostać podjęte natychmiast. Teraz oczekiwana jest odpowiedź prezydenta lub Kancelarii Prezydenta.
