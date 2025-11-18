PILNE. Dramat w centrum Warszawy. Rośnie liczba rannych po zderzeniu dwóch tramwajów i autobusu. Most Śląsko-Dąbrowski sparaliżowany
Poranny szczyt komunikacyjny w stolicy zamienił się w chaos. W alei Solidarności, na jednym z najbardziej obciążonych odcinków w Warszawie, doszło do poważnego zderzenia dwóch tramwajów i autobusu miejskiego. Liczba poszkodowanych szybko rośnie – służby potwierdzają już 23 ranne osoby, z czego 17 trafiło do szpitali.
To jeden z najpoważniejszych wypadków komunikacji miejskiej w Warszawie w ostatnich latach.
Jak doszło do porannego zderzenia
Do wypadku doszło około 7.46, tuż przy Muzeum Niepodległości, na odcinku między placem Bankowym a Starym Miastem. Wszystkie pojazdy poruszały się w kierunku Woli.
Według wstępnych ustaleń:
- techniczny skład tramwajowy zatrzymał się w korku,
- za nim zatrzymał się autobus linii 160,
- chwilę później w tył autobusu wjechał tramwaj linii 4, powodując efekt domina.
Siła uderzenia była tak duża, że pasażerowie obu pojazdów doznali licznych obrażeń. Policja podaje, że kierowcy wszystkich pojazdów byli trzeźwi.
Coraz więcej rannych. 17 osób w szpitalach
Początkowo mówiono o 12 poszkodowanych, później liczba wzrosła do 17, a finalnie służby potwierdziły 23 ranne osoby.
Urazy, jakie odnieśli pasażerowie, to przede wszystkim:
- obrażenia głowy,
- urazy odcinka szyjnego kręgosłupa,
- stłuczenia i rany cięte.
Sześć osób zostało zaopatrzonych na miejscu, pozostali trafili do warszawskich szpitali. Na miejscu nadal pracują policja, strażacy, ZTM oraz ekipy techniczne.
Tramwaje Warszawskie zabezpieczają nagrania z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny zderzenia.
Paraliż w centrum Warszawy. Most Śląsko-Dąbrowski zamknięty
Wypadek błyskawicznie doprowadził do ogromnych utrudnień w ruchu:
- most Śląsko-Dąbrowski jest całkowicie zablokowany dla tramwajów,
- tramwaje jadące w stronę Woli kierowane są objazdami, m.in. przez most Poniatowskiego,
- linie 13, 20, 23 i 26 zmieniły trasy i kursują w stronę Bielan, Bemowa oraz centrum innymi mostami,
- aleja Solidarności w kierunku placu Bankowego została zamknięta – ruch przekierowano na trasę W-Z.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaapelował, by unikać okolic mostu i alei Solidarności przez najbliższe godziny.
Utrudnienia mają potrwać około 2 godzin, ale służby nie wykluczają, że blokada potrwa dłużej, jeśli konieczne będzie holowanie uszkodzonych pojazdów i dodatkowe zabezpieczenia infrastruktury.
Co to oznacza dla mieszkańców
Poranny wypadek wywołał efekt domina – opóźnienia wystąpiły nie tylko w centrum, ale także na liniach dojeżdżających z Pragi, Woli i Żoliborza. ZTM zaleca korzystanie z linii metra oraz objazdowych autobusów.
Służby zapowiadają kolejne komunikaty w ciągu dnia. Po tak poważnym zderzeniu możliwe są dalsze ograniczenia w ruchu, zwłaszcza jeśli inspektorzy stwierdzą uszkodzenia torowiska.
