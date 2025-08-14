Pilne! Dramatyczny komunikat straży: „Zagrożenie dla bezpieczeństwa ratowników”

14 sierpnia 2025 21:47 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Państwowa Straż Pożarna poinformowała o nieprzerwanie prowadzonych działaniach ratowniczych po obu stronach płonącego obiektu, równolegle z akcją poszukiwawczą zaginionego ratownika.

Fot. Warszawa w Pigułce


Sytuacja jest wyjątkowo trudna – konstrukcja budynku została osłabiona przez długotrwałe oddziaływanie ekstremalnie wysokiej temperatury, co grozi utratą nośności i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ekip.

Na miejscu pracują zastępy PSP i OSP, a także wyspecjalizowane jednostki:

  • Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza

  • Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego

Ratownicy mierzą się z gęstym, gryzącym dymem, wysoką temperaturą nagrzanych elementów stalowej konstrukcji oraz zniszczonym wyposażeniem wewnętrznym obiektu.

Aby zmniejszyć ryzyko dla życia i zdrowia strażaków, na miejscu użyto specjalistycznego sprzętu Policji, który pozwala rozpoznawać miejsca trudno dostępne i wstępnie przeszukać wnętrze hali bez konieczności natychmiastowego wejścia ratowników.

Trwająca akcja pokazuje, jak niebezpieczne i skomplikowane są działania ratownicze w przypadku dużych pożarów. Warto pamiętać, że bezpieczeństwo ratowników jest priorytetem, a każda decyzja o wejściu do zniszczonego budynku musi być dokładnie przemyślana. W takich sytuacjach cierpliwość i profesjonalne przygotowanie służb mogą decydować o uratowaniu życia zarówno poszkodowanych, jak i samych strażaków.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl