Pilne. Dron znaleziony na terenie kopalni. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia
Niecodzienna sytuacja w Wielkopolsce. Na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w miejscowości Gałczyce w powiecie konińskim odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.
Dron znaleziony przez pracownika kopalni
Zgłoszenie wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego po godzinie 11:00. Jak wynika z przekazanych informacji, dron został zauważony przez jednego z pracowników kopalni węgla brunatnego.
Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policjantów. W działania zaangażowani są funkcjonariusze z Konina oraz z Poznania.
Teren został zabezpieczony
Służby zabezpieczyły miejsce, w którym odnaleziono urządzenie. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie, skąd pochodzi dron i w jakich okolicznościach znalazł się na terenie kopalni.
Na razie nie podano szczegółów dotyczących typu urządzenia ani tego, czy mogło ono wykonywać wcześniej lot nad obiektem.
Trwają ustalenia
Policja analizuje wszystkie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., czy dron należał do prywatnej osoby, firmy czy też mógł zostać użyty w innym celu.
Na tym etapie śledczy nie informują o ewentualnym zagrożeniu, jednak procedury bezpieczeństwa wymagają dokładnego sprawdzenia każdego takiego przypadku.
Co to oznacza
Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, jednak ich loty nad obiektami przemysłowymi mogą podlegać ograniczeniom. Dlatego każde podobne zdarzenie jest dokładnie sprawdzane przez służby.
Policja zapowiada, że kolejne informacje w sprawie pojawią się po zakończeniu wstępnych czynności na miejscu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.