Pilne. Dron znaleziony na terenie kopalni. Policja zabezpiecza miejsce zdarzenia

12 marca 2026 14:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Niecodzienna sytuacja w Wielkopolsce. Na terenie Kopalni Węgla Brunatnego w miejscowości Gałczyce w powiecie konińskim odnaleziono bezzałogowy statek powietrzny. Na miejscu pracują służby, które zabezpieczają teren i wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Fot. Warszawa w Pigułce

Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Zobacz również:

Dron znaleziony przez pracownika kopalni

Zgłoszenie wpłynęło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego po godzinie 11:00. Jak wynika z przekazanych informacji, dron został zauważony przez jednego z pracowników kopalni węgla brunatnego.

Po otrzymaniu zgłoszenia na miejsce skierowano policjantów. W działania zaangażowani są funkcjonariusze z Konina oraz z Poznania.

Teren został zabezpieczony

Służby zabezpieczyły miejsce, w którym odnaleziono urządzenie. Policjanci prowadzą czynności mające na celu ustalenie, skąd pochodzi dron i w jakich okolicznościach znalazł się na terenie kopalni.

Zobacz również:

Na razie nie podano szczegółów dotyczących typu urządzenia ani tego, czy mogło ono wykonywać wcześniej lot nad obiektem.

Trwają ustalenia

Policja analizuje wszystkie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze sprawdzają m.in., czy dron należał do prywatnej osoby, firmy czy też mógł zostać użyty w innym celu.

Na tym etapie śledczy nie informują o ewentualnym zagrożeniu, jednak procedury bezpieczeństwa wymagają dokładnego sprawdzenia każdego takiego przypadku.

Co to oznacza

Bezzałogowe statki powietrzne coraz częściej pojawiają się w przestrzeni publicznej, jednak ich loty nad obiektami przemysłowymi mogą podlegać ograniczeniom. Dlatego każde podobne zdarzenie jest dokładnie sprawdzane przez służby.

Policja zapowiada, że kolejne informacje w sprawie pojawią się po zakończeniu wstępnych czynności na miejscu.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl