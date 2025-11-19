Pilne. Gigantyczne utrudnienia na kolei w Warszawie. Pociągi S1, KM i SKM mają duże opóźnienia
Z powodu poważnego zdarzenia w rejonie stacji Warszawa Ursus doszło dziś do ogromnych utrudnień w kursowaniu pociągów na jednej z najważniejszych tras aglomeracyjnych. Miasto wydało komunikat, a na tablicach Portalu Pasażera pojawiają się kolejne opóźnienia. Sytuacja może potrwać wiele godzin.
Między Warszawą Włochy a Pruszkowem, czyli na podmiejskim odcinku linii R2, trwa akcja służb po wypadku z udziałem człowieka. Zdarzenie blokuje jeden z torów, przez co pociągi kursują wahadłowo – po jednym torze w obu kierunkach.
To oznacza poważne ograniczenie przepustowości i rosnące opóźnienia.
Opóźnienia rosną z minuty na minutę
Z danych Portalu Pasażera wynika, że wiele składów SKM i Kolei Mazowieckich notuje dziś poważne opóźnienia:
– SKM 99244 (Pruszków – Otwock): 33 min opóźnienia
– KM 93542 (Żyrardów – Celestynów): 27 min opóźnienia
– KM 19979 (Warszawa Wschodnia – Skierniewice): 24 min opóźnienia
– KM 19325 (Warszawa Główna – Grodzisk Mazowiecki): 21 min opóźnienia
– KM 93562 (Grodzisk Mazowiecki – Pilawa): 28 min opóźnienia
– SKM linii S1: opóźnienia od 15 do ponad 30 min, część kursów odwołana
Niektóre pociągi kierowane są na tory dalekobieżne, co dodatkowo komplikuje rozkład jazdy.
Miasto wydało komunikat
Warszawski ratusz oraz przewoźnicy potwierdzają:
„Występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 i Kolei Mazowieckich. Możliwe opóźnienia, zmiany peronów, przekierowania tras oraz odwołania wybranych kursów. Przepraszamy za utrudnienia”.
Do czasu zakończenia pracy służb ruch nie wróci do normy.
Co dokładnie się dzieje na torach?
Według PKP PLK:
– na odcinku Warszawa Włochy – Pruszków pociągi jadą tylko po jednym torze,
– trwa wyjaśnianie okoliczności wypadku z udziałem człowieka,
– część składów ma zmianę toru przyjazdu i odjazdu,
– niektóre kursy zostają skrócone lub odwołane,
– mogą występować zatory na stacji Warszawa Zachodnia.
Sytuacja może wpływać na ruch kolejowy w całej aglomeracji.
Co to oznacza dla pasażerów
Jeśli jedziesz dziś do Warszawy lub wracasz do domu z pracy:
– Przygotuj się na dłuższy czas podróży.
– Śledź na bieżąco Portal Pasażera – opóźnienia zmieniają się dynamicznie.
– Sprawdzaj perony – wiele pociągów kierowanych jest na inne tory niż zwykle.
– Licz się z możliwością odwołania niektórych kursów.
– Jeśli masz przesiadkę – zostaw sobie większy zapas czasu.
Na trasie przez Ursus pociągi kursują dziś w trybie awaryjnym. Wypadek i zamknięcie jednego toru doprowadziły do dużych utrudnień i długich opóźnień. Sytuacja jest poważna i potrwa do czasu zakończenia działań służb.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.