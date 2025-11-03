Pilne. Jest nowy projekt prezydenta Nawrockiego. Chce zmian w emeryturach
Prezydent Karol Nawrocki podpisał w Sochaczewie projekt ustawy „Godna Emerytura”, który wkrótce trafi do Sejmu. Dokument zakłada zmiany w systemie waloryzacji świadczeń, tak aby osoby pobierające najniższe emerytury mogły liczyć na podwyżki w wysokości minimum 150 zł miesięcznie. To jedna z obietnic złożonych podczas kampanii prezydenckiej.
Podpis w Sochaczewie i apel do rządu
Prezydent podkreślił, że jego decyzja to „głos w imieniu seniorów, którzy przez całe życie ciężko pracowali”. Nawrocki zaznaczył, że państwo ma obowiązek wspierać tych, którzy dziś najbardziej odczuwają rosnące koszty życia. – Nie po to mnie wybraliście, żebym milczał w sprawie emerytów – mówił w trakcie spotkania z mieszkańcami Sochaczewa.
Nawrocki zwrócił się też do premiera Donalda Tuska i rządu z apelem o poparcie projektu. Wyraził nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze w tej kadencji i że „żadne partyjne interesy nie staną ponad dobrem seniorów”.
Na czym polega nowy mechanizm waloryzacji
Projekt zakłada, że najniższe emerytury będą waloryzowane kwotowo – o co najmniej 150 zł – niezależnie od procentowych podwyżek wynikających z inflacji czy wzrostu wynagrodzeń. Dzięki temu osoby z najniższymi świadczeniami zyskają proporcjonalnie więcej niż dotychczas.
W tej chwili minimalna emerytura w Polsce wynosi 1878,91 zł brutto. Jeśli projekt wejdzie w życie, najniższe świadczenia mogłyby wkrótce przekroczyć granicę 2000 zł.
Szansa na realne wsparcie seniorów
Zdaniem ekspertów, propozycja prezydenta może znacząco poprawić sytuację finansową wielu emerytów, choć ostateczne efekty będą zależeć od tempa prac legislacyjnych i wskaźników inflacji w 2026 roku. Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem opinii publicznej, a Nawrocki zapowiada, że jego priorytetem jest „przywrócenie godności osobom, które całe życie poświęciły pracy”.
Jeśli ustawa zostanie przyjęta, pierwsze podwyżki emerytur mogą wejść w życie już w przyszłym roku, a seniorzy odczują je w portfelach podczas marcowej waloryzacji.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.