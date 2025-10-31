Pilne! Jest nowy wiceminister ds. górnictwa. Rząd właśnie ogłosił nazwisko
Marian Zmarzły został nowym wiceministrem energii odpowiedzialnym za górnictwo – poinformował Business Insider Polska. Nominowany z rekomendacji Lewicy polityk ma objąć stanowisko już w przyszłym tygodniu. Będzie odpowiadał za nadzór nad polskim sektorem węglowym i procesem jego transformacji, który od miesięcy budzi napięcia między rządem, związkami zawodowymi i Komisją Europejską.
Nowy wiceminister ds. górnictwa w Ministerstwie Energii. Nominacja już podpisana
W resorcie energii doszło do ważnej zmiany personalnej. Jak ustalił Business Insider Polska, stanowisko wiceministra odpowiedzialnego za górnictwo obejmie Marian Zmarzły – polityk rekomendowany przez Lewicę. To właśnie on ma teraz nadzorować jeden z najbardziej wrażliwych sektorów polskiej gospodarki, w którym krzyżują się interesy energetyki, związków zawodowych i transformacji klimatycznej.
Marian Zmarzły – nowa twarz w kierownictwie resortu energii
Według informacji przekazanych przez źródła zbliżone do ministerstwa, nominacja Mariana Zmarzłego została już podpisana, a nowy wiceminister ma rozpocząć pracę na początku przyszłego tygodnia. Zmarzły ma odpowiadać za cały obszar górnictwa węgla kamiennego i brunatnego, w tym także nadzór nad spółkami Skarbu Państwa działającymi w sektorze wydobywczym.
Nominacja ma być efektem ustaleń koalicyjnych w ramach rządu, w którym Lewica objęła część kompetencji w obszarze energii i przemysłu. W praktyce oznacza to, że Zmarzły będzie jednym z kluczowych urzędników w procesie transformacji polskiego górnictwa – tematu, który od lat budzi emocje zarówno wśród górników, jak i ekspertów ds. energii.
Przed nowym wiceministrem trudne zadania
Resort energii stoi obecnie przed szeregiem wyzwań. W najbliższych miesiącach rząd ma przedstawić aktualizację umowy społecznej z górnikami, w której określony zostanie harmonogram wygaszania kopalń i dalsze zasady finansowania sektora. Na biurku Zmarzłego wylądują również kwestie transformacji regionów górniczych, w tym wykorzystania środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji oraz wdrożenia nowych projektów inwestycyjnych w obszarze energetyki odnawialnej.
Polityk ma też nadzorować proces restrukturyzacji Polskiej Grupy Górniczej, która w ostatnich miesiącach mierzy się z rosnącymi kosztami i spadkiem popytu na węgiel.
Górnictwo w cieniu transformacji energetycznej
Nominacja Mariana Zmarzłego pojawia się w kluczowym momencie – w czasie, gdy Polska przyspiesza działania zmierzające do zmniejszenia uzależnienia od węgla. Jednocześnie trwają intensywne rozmowy z Komisją Europejską w sprawie zasad wsparcia dla sektora wydobywczego i przyszłości elektrowni opalanych węglem.
Eksperci zwracają uwagę, że Zmarzły będzie musiał balansować między oczekiwaniami Brukseli, presją związków zawodowych, a realnymi potrzebami regionów górniczych, które obawiają się utraty miejsc pracy.
Nominacja nowego wiceministra pokazuje, że rząd zamierza utrzymać dialog społeczny z górnikami, ale jednocześnie nie rezygnuje z kursu na transformację energetyczną. Marian Zmarzły ma być osobą, która połączy te dwa światy.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.