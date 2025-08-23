Pilne! Katastrofa myśliwca MiG-29. Nie żyje pilot
Ukraińskie Siły Powietrzne poinformowały o tragicznym wypadku, do którego doszło w nocy z 22 na 23 sierpnia 2025 roku. Podczas podejścia do lądowania po wykonaniu misji bojowej rozbił się myśliwiec MiG-29. W wyniku zdarzenia zginął 46-letni pilot, major Serhij Wiktorowycz Bondar, urodzony w 1979 roku.
W oficjalnym komunikacie nie podano miejsca katastrofy. Przyczyny tragedii wyjaśnia obecnie specjalna komisja powołana przez ukraińskie wojsko.
To już trzeci samolot wojskowy, który Ukraina straciła od czerwca. 29 czerwca podczas odpierania rosyjskiego ataku rozbił się myśliwiec F-16, a jego pilot poniósł śmierć. Z kolei 23 lipca władze poinformowały o utracie myśliwca Mirage 2000, którego pilot zgłosił awarię i katapultował się. Został odnaleziony w dobrym stanie, a na ziemi nie odnotowano żadnych ofiar.
Katastrofa MiG-29 jest kolejnym bolesnym ciosem dla ukraińskiego lotnictwa, które od miesięcy ponosi dotkliwe straty w sprzęcie i kadrze.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.