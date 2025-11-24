Pilne! Kolejna osoba zatrzymana w sprawie ładunków na torach. Sąd wydał decyzję, są nowe zarzuty
Śledztwo w sprawie sabotażu na trasie Warszawa–Dorohusk wchodzi w kluczową fazę. Prokuratura postawiła zarzuty kolejnemu mężczyźnie, a sąd zdecydował o jego tymczasowym areszcie. Według śledczych miał pomagać w przygotowaniu działań dywersyjnych, które uderzyły w strategiczną infrastrukturę kolejową.
Nowe zarzuty w sprawie sabotażu na kolei. Sąd podjął decyzję o areszcie
Śledztwo dotyczące sabotażu na linii kolejowej Warszawa–Dorohusk nabiera tempa. Prokuratura Krajowa poinformowała o postawieniu zarzutów trzeciej osobie związanej z działaniami dywersyjnymi, do których doszło w nocy z 15 na 16 listopada. Jednocześnie sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec zatrzymanego. Sprawa ma charakter poważny i jest prowadzona w trybie priorytetowym przez powołany do tego specjalny zespół śledczy.
W poniedziałkowym komunikacie prokuratura przekazała, że zarzut pomocnictwa do aktu dywersji przedstawiono Volodymyrowi B. Według śledczych mężczyzna miał wspierać bezpośrednich wykonawców sabotażu, Oleksandra K. oraz Yevheniia I., poprzez działania umożliwiające im wcześniejsze rozpoznanie terenu. Prokuratura opisuje, że B. miał wskazać miejsce, do którego należy dotrzeć, oraz przyczynić się do przygotowania planu operacyjnego.
Zatrzymanie podejrzanego nastąpiło 20 listopada. Dwa dni później usłyszał on zarzut pomocnictwa do przestępstwa o charakterze dywersyjnym. Jak wynika z dotychczas zebranych dowodów, we wrześniu 2025 roku B. miał przewieźć jednego z wykonawców w okolice miejscowości Mika i Gołąb, gdzie znajduje się fragment linii kolejowej nr 7. To tam miały być prowadzone kluczowe ustalenia dotyczące sposobu przeprowadzenia sabotażu. Śledczy twierdzą, że umożliwiło to wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych oraz instalacji urządzeń rejestrujących obraz.
Sąd, po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi przez prokuraturę, zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla Volodymyra B. Decyzja motywowana jest powagą zarzucanych czynów, możliwością matactwa oraz koniecznością zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter wielowątkowy, a ustalenia dotyczą nie tylko samych aktów sabotażu, lecz także szerszego tła, które może mieć znaczenie dla bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej.
Śledztwo prowadzi specjalnie powołany zespół, w którego skład wchodzą prokuratorzy z Mazowieckiego Wydziału Prokuratury Krajowej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak podkreśla rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, działania mają charakter skoordynowany i są prowadzone z pełną starannością, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.
Akt dywersji na ważnej trasie kolejowej łączącej Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku był jednym z najpoważniejszych incydentów dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury w ostatnich miesiącach. Informacja o nowych zarzutach i decyzji o areszcie pokazuje, że śledczy są coraz bliżej ustalenia pełnego obrazu wydarzeń sprzed kilkunastu dni.
