Pilne: Kolejne uszkodzenie gazociągu na Mazowszu. Służby pracują na miejscu
Jak poinformowała Panorama Płock, w Gąbinie – w rejonie miejscowości Żawakol – doszło do poważnego zdarzenia z udziałem infrastruktury gazowej. W godzinach popołudniowych zgłoszono uszkodzenie gazociągu, które natychmiast postawiło na nogi wszystkie lokalne służby.
Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz pogotowie gazowe. Obszar wokół uszkodzonej instalacji został zabezpieczony, a ruch w najbliższej okolicy może być czasowo ograniczony. Służby pracują nad ustaleniem skali uszkodzeń i zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom.
Według nieoficjalnych informacji wyciek może być znaczny, jednak sytuacja pozostaje pod kontrolą. Specjaliści z pogotowia gazowego oceniają, że potrzebne będzie całkowite odcięcie dopływu gazu i przeprowadzenie prac naprawczych.
Mieszkańcom zaleca się zachowanie ostrożności, unikanie rejonu zdarzenia i nieużywanie otwartego ognia w pobliżu.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.