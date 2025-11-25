Pilne: Kolejne uszkodzenie gazociągu na Mazowszu. Służby pracują na miejscu

25 listopada 2025

Jak poinformowała Panorama Płock, w Gąbinie – w rejonie miejscowości Żawakol – doszło do poważnego zdarzenia z udziałem infrastruktury gazowej. W godzinach popołudniowych zgłoszono uszkodzenie gazociągu, które natychmiast postawiło na nogi wszystkie lokalne służby.

Na miejsce skierowano straż pożarną, policję oraz pogotowie gazowe. Obszar wokół uszkodzonej instalacji został zabezpieczony, a ruch w najbliższej okolicy może być czasowo ograniczony. Służby pracują nad ustaleniem skali uszkodzeń i zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa mieszkańcom.

Według nieoficjalnych informacji wyciek może być znaczny, jednak sytuacja pozostaje pod kontrolą. Specjaliści z pogotowia gazowego oceniają, że potrzebne będzie całkowite odcięcie dopływu gazu i przeprowadzenie prac naprawczych.

Mieszkańcom zaleca się zachowanie ostrożności, unikanie rejonu zdarzenia i nieużywanie otwartego ognia w pobliżu.

