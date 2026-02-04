Pilne. Komunikat ratusza. Warszawa zawiesza lekcje w wielu szkołach!

4 lutego 2026 17:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Mieszkańcy części Warszawy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej, która objęła dzielnice Ursus i Włochy. Miasto potwierdza, że problem jest poważny, a skutki odczuwalne są zarówno w mieszkaniach, jak i w placówkach oświatowych.

Fot. Shutterstock / Warszawa w w Pigułce

Zobacz również:

Co się stało
Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało o awarii sieci ciepłowniczej na terenie Ursusa i Włoch. Za sieć odpowiada spółka Veolia, która nie jest zarządzana przez miasto. Stołeczny Ratusz pozostaje w stałym kontakcie z operatorem i służbami miejskimi.

Zgodnie z przekazanymi informacjami, wznowienie dostaw ciepła planowane jest na jutro, 5 lutego, około godziny 6.00 rano. Do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z brakiem ogrzewania i ciepłej wody.

Zawieszone zajęcia w szkołach i placówkach
Z powodu braku możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury, w części placówek oświatowych zawieszono zajęcia. Decyzje podejmowane są na bieżąco, w zależności od warunków w konkretnych budynkach.

Rodzice otrzymują informacje bezpośrednio z placówek. Miasto apeluje o śledzenie komunikatów szkół i przedszkoli.

Zobacz również:

Miasto uruchomiło pomoc dla mieszkańców
W związku z awarią przygotowano miejsca noclegowe dla osób, które nie są w stanie przebywać w nieogrzewanych mieszkaniach.

Punkt pomocy działa w OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Jest dostępny 4 lutego od godziny 18.00. Na miejscu zapewniono łóżka, wodę, ciepłą herbatę oraz dostęp do sanitariatów.

Miasto prosi osoby korzystające z noclegu o zabranie rzeczy osobistych, w tym leków, przyborów higienicznych, koców lub śpiworów.

Ważne numery telefonów
Uruchomiono infolinię dotyczącą noclegów. Jest czynna do godziny 22.00 pod numerem 510 205 806.
W pozostałych sprawach pomocy udziela Straż Miejska pod numerem 986.

Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w Ursusie lub we Włochach, przygotuj się na noc bez ogrzewania. Zadbaj o bezpieczeństwo domowników, szczególnie dzieci, seniorów i osób chorych. Ogranicz wychładzanie mieszkania, zamknij drzwi i okna, używaj ciepłej odzieży.

Jeśli warunki w domu są trudne, skorzystaj z miejskich miejsc noclegowych. W przypadku wątpliwości lub potrzeby wsparcia, nie wahaj się kontaktować z infolinią lub Strażą Miejską.

Awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie uderzyła w tysiące mieszkańców w jednym z najchłodniejszych okresów zimy. Miasto uruchomiło pomoc doraźną, ale kluczowe będą najbliższe godziny. Mieszkańcy Ursusa i Włoch powinni zachować czujność, śledzić komunikaty i reagować szybko, jeśli sytuacja stanie się zagrożeniem dla zdrowia lub bezpieczeństwa.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl