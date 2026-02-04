Pilne. Komunikat ratusza. Warszawa zawiesza lekcje w wielu szkołach!
Mieszkańcy części Warszawy znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji. Doszło do poważnej awarii sieci ciepłowniczej, która objęła dzielnice Ursus i Włochy. Miasto potwierdza, że problem jest poważny, a skutki odczuwalne są zarówno w mieszkaniach, jak i w placówkach oświatowych.
Co się stało
Miasto Stołeczne Warszawa poinformowało o awarii sieci ciepłowniczej na terenie Ursusa i Włoch. Za sieć odpowiada spółka Veolia, która nie jest zarządzana przez miasto. Stołeczny Ratusz pozostaje w stałym kontakcie z operatorem i służbami miejskimi.
Zgodnie z przekazanymi informacjami, wznowienie dostaw ciepła planowane jest na jutro, 5 lutego, około godziny 6.00 rano. Do tego czasu mieszkańcy muszą liczyć się z brakiem ogrzewania i ciepłej wody.
Zawieszone zajęcia w szkołach i placówkach
Z powodu braku możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury, w części placówek oświatowych zawieszono zajęcia. Decyzje podejmowane są na bieżąco, w zależności od warunków w konkretnych budynkach.
Rodzice otrzymują informacje bezpośrednio z placówek. Miasto apeluje o śledzenie komunikatów szkół i przedszkoli.
Miasto uruchomiło pomoc dla mieszkańców
W związku z awarią przygotowano miejsca noclegowe dla osób, które nie są w stanie przebywać w nieogrzewanych mieszkaniach.
Punkt pomocy działa w OSiR Włochy przy ulicy Gładkiej 18. Jest dostępny 4 lutego od godziny 18.00. Na miejscu zapewniono łóżka, wodę, ciepłą herbatę oraz dostęp do sanitariatów.
Miasto prosi osoby korzystające z noclegu o zabranie rzeczy osobistych, w tym leków, przyborów higienicznych, koców lub śpiworów.
Ważne numery telefonów
Uruchomiono infolinię dotyczącą noclegów. Jest czynna do godziny 22.00 pod numerem 510 205 806.
W pozostałych sprawach pomocy udziela Straż Miejska pod numerem 986.
Co to oznacza dla czytelnika
Jeśli mieszkasz w Ursusie lub we Włochach, przygotuj się na noc bez ogrzewania. Zadbaj o bezpieczeństwo domowników, szczególnie dzieci, seniorów i osób chorych. Ogranicz wychładzanie mieszkania, zamknij drzwi i okna, używaj ciepłej odzieży.
Jeśli warunki w domu są trudne, skorzystaj z miejskich miejsc noclegowych. W przypadku wątpliwości lub potrzeby wsparcia, nie wahaj się kontaktować z infolinią lub Strażą Miejską.
Awaria sieci ciepłowniczej w Warszawie uderzyła w tysiące mieszkańców w jednym z najchłodniejszych okresów zimy. Miasto uruchomiło pomoc doraźną, ale kluczowe będą najbliższe godziny. Mieszkańcy Ursusa i Włoch powinni zachować czujność, śledzić komunikaty i reagować szybko, jeśli sytuacja stanie się zagrożeniem dla zdrowia lub bezpieczeństwa.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.