Pilne. Miliony telefonów w Polsce stracą Internet
Już za chwilę wielu Polaków obudzi się z działającym zasięgiem, ale bez internetu. Mapy przestaną prowadzić, bank nie połączy się z serwerem, a komunikatory odmówią wysyłania wiadomości. Nie będzie to awaria — to oficjalne wyłączenie sieci 3G w całej Polsce. Ta decyzja operatorów oznacza jedno: miliony urządzeń trzeba wymienić.
Dlaczego 3G znika z Polski
Sieć trzeciej generacji była fundamentem mobilnej rewolucji, ale dziś jest zbyt wolna, kosztowna i przestarzała. Operatorzy potrzebują częstotliwości dla szybszych standardów, dlatego 3G zniknie z całego kraju.
Status wyłączeń:
- T-Mobile: 3G wyłączone już w 2023 roku
- Orange: sieć znika etapami, do końca 2025 nie będzie jej nigdzie
- Play: wygaszanie trwa od wiosny 2025
- Plus: według branży maksymalnie do 2027 roku 3G zniknie całkowicie
Efekt dla użytkowników jest jednoznaczny: internet mobilny na starszych telefonach przestanie istnieć.
Które telefony stracą internet
Listy telefonów zagrożonych nie publikują operatorzy, ale zasada jest prosta.
Internet przestanie działać na urządzeniach:
- wyprodukowanych przed 2012 rokiem (iPhone 4 i starsze, pierwsze Androidy, telefony z klapką),
- wielu budżetowych smartfonach z lat 2013–2015, które nie mają LTE.
Urządzenie będzie działało, ale tylko do dzwonienia i SMS-ów.
Aplikacje przestaną łączyć się z siecią. Nawigacja GPS również może mieć problemy, bo nie pobierze potrzebnych danych.
Jak sprawdzić, czy Twój telefon przetrwa zmianę
Użytkownicy Androida:
Wejdź w „Ustawienia”, „Sieć komórkowa” lub „Informacje o telefonie”.
Jeśli widzisz LTE, 4G lub 5G — możesz spać spokojnie.
Jeśli widnieje tylko 3G, HSPA+ lub UMTS — internet wkrótce zniknie.
Użytkownicy iPhone’a:
Każdy model od iPhone’a 5 obsługuje LTE. iPhone 4S i starsze będą bez internetu.
Orange umożliwia też bezpłatną weryfikację telefonu przez SMS — to prosty sposób dla mniej technicznych użytkowników.
Kto zapłaci najwyższą cenę
Wyłączenie 3G najmocniej uderzy w:
- seniorów korzystających ze starych, prostych telefonów,
- osoby o niższych dochodach, które nie mogą pozwolić sobie na nowy sprzęt,
- małe firmy, które używają starszych urządzeń do płatności i komunikacji,
- użytkowników starszych smartfonów, które wyglądały nowocześnie, ale nie mają LTE.
Operatorzy nie oferują dopłat ani rekompensat. Wymiana urządzenia spada w całości na klientów.
Ile kosztuje wymiana telefonu
Najtańsze telefony z LTE kosztują od ok. 400 zł.
Sprzęt obsługujący 5G — od 1000 do 1500 zł.
Aby zaoszczędzić, warto:
- kupić telefon odnowiony (refurbished),
- poszukać promocji w sklepach lub programów pomocy w OPS.
Rynek już szykuje się na skokowy wzrost popytu — ceny najtańszych modeli mogą rosnąć.
Co to oznacza dla Ciebie
Wyłączenie 3G to pełna zmiana sposobu działania wielu urządzeń. To może oznaczać:
- brak internetu mobilnego,
- blokadę aplikacji bankowych,
- brak dostępu do map i komunikatorów,
- problemy z płatnościami mobilnymi, zakupami i usługami online.
Jeśli Twój telefon ma więcej niż 10 lat lub nie obsługuje LTE, wymiana jest nieunikniona. Warto zrobić to wcześniej — zanim kolejki w sklepach i skok cen sprawią, że wybór będzie ograniczony.
Podsumowanie
Wyłączenie 3G to nie chwilowa awaria, lecz trwała zmiana technologiczna. Gdy operatorzy odetną tę sieć, starsze telefony stracą dostęp do internetu. Warto sprawdzić urządzenie już teraz i przygotować się zawczasu, aby nie obudzić się nagle bez możliwości korzystania z banku, nawigacji i podstawowych usług online.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.