Pilne! Minister cyfryzacji potwierdza atak ransomware na Uniwersytet Warszawski
We wtorek, 17 lutego 2026 roku, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował o zidentyfikowaniu groźnego ataku hakerskiego na infrastrukturę informatyczną Uniwersytetu Warszawskiego. Złośliwe oprogramowanie typu ransomware zostało wykryte na jednej ze stacji roboczych uczelni, co natychmiast uruchomiło procedury bezpieczeństwa. Choć incydent brzmi groźnie, władze uczelni oraz resort cyfryzacji uspokajają: według dotychczasowych analiz dane osobowe studentów i pracowników nie zostały przejęte przez cyberprzestępców.
Atak nie był zdarzeniem nagłym – z ustaleń wynika, że hakerzy wprowadzili złośliwy kod do środowiska uczelni już w styczniu 2026 roku. Zespół ds. Bezpieczeństwa Informacji UW rozpoczął intensywną weryfikację systemów 9 lutego, po otrzymaniu pierwszych sygnałów o trwającej kampanii złośliwego oprogramowania. Sytuacja jest monitorowana przez państwowe służby, a Polska pozostaje obecnie najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej.
Ransomware na UW: Przebieg ataku i reakcja służb
Oprogramowanie typu ransomware służy zazwyczaj do szyfrowania danych i wymuszania okupu za ich odblokowanie. W przypadku Uniwersytetu Warszawskiego podjęto natychmiastowe kroki w celu izolacji zagrożenia.
Zidentyfikowanie źródła: Specjaliści IT namierzyli konkretną stację roboczą, która posłużyła jako punkt wejścia dla hakerów.
Zgłoszenie incydentu: Sprawa trafiła do zespołu CERT Polska, policji oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Działania techniczne: Trwa weryfikacja integralności systemów oraz usuwanie śladów nieautoryzowanego dostępu.
Apel ministra: Krzysztof Gawkowski podkreślił, że instytucje publiczne muszą rygorystycznie przestrzegać zasad Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa, aby unikać podobnych naruszeń w przyszłości.
Bezpieczeństwo danych: Co muszą wiedzieć studenci i pracownicy?
Najważniejszą informacją dla społeczności akademickiej jest brak dowodów na wyciek wrażliwych informacji. Mimo to, władze UW wydały zestaw rekomendacji, które mają wzmocnić ochronę indywidualnych kont.
- Weryfikacja dwuetapowa (2FA): To obecnie najskuteczniejsza metoda ochrony przed nieuprawnionym logowaniem.
- Zmiana haseł: Zaleca się stosowanie silnych, unikalnych haseł dla każdego serwisu.
- Cierpliwość przy logowaniu: W związku z pracami konserwacyjnymi i weryfikacją systemów mogą występować czasowe utrudnienia w dostępie do niektórych usług IT.
- Ostrożność cyfrowa: Należy unikać klikania w podejrzane linki oraz otwierania załączników z nieznanych źródeł.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.