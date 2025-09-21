Pilne: Moskwa prowokuje NATO. Estonia żąda reakcji ONZ
Rosyjskie myśliwce MiG-31 wtargnęły w estońską przestrzeń powietrzną nad Zatoką Fińską. Tallin zareagował natychmiast, wnioskując o pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ i uruchamiając konsultacje w ramach NATO.
Rosyjskie myśliwce naruszyły przestrzeń Estonii. ONZ zbiera się na pilne posiedzenie
Rosyjskie samoloty wojskowe ponownie wywołały napięcie w Europie Północnej. W piątek rano trzy myśliwce MiG-31 wtargnęły w przestrzeń powietrzną Estonii w pobliżu wyspy Vaindloo na Zatoce Fińskiej. Incydent, który trwał około 12 minut, doprowadził do natychmiastowej reakcji władz w Tallinnie. Estonia zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ o pilne zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia.
Samoloty bez planu lotu i łączności
Według estońskich służb wojskowych rosyjskie maszyny nie miały planów lotu, ich transpondery były wyłączone, a piloci nie nawiązali kontaktu z kontrolą ruchu lotniczego. To sprawiło, że wtargnięcie zostało uznane za szczególnie niebezpieczne.
Reakcja Estonii i NATO
Premier Kristen Michal poinformował, że Tallin uruchomił konsultacje na podstawie artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który przewiduje zwołanie sojuszników w razie zagrożenia bezpieczeństwa jednego z członków NATO. Minister spraw zagranicznych Margus Tsahkna przypomniał, że to już piąty taki incydent w tym roku i podkreślił, że piątkowe naruszenie to “bezczelność bez precedensu”.
Pilne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Estońskie MSZ potwierdziło, że w poniedziałek 22 września odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęcone incydentowi. Tallin liczy, że wspólnota międzynarodowa jasno potępi działania Moskwy.
Szerszy kontekst
Rosja w ostatnich tygodniach coraz częściej testuje cierpliwość państw NATO. 10 września rosyjskie drony naruszyły przestrzeń powietrzną Polski, a trzy dni później podobny incydent odnotowała Rumunia. Teraz eskalacja dotknęła bezpośrednio Estonię, najmniejszego z państw bałtyckich, które od dawna ostrzega przed agresywnymi działaniami Kremla.
