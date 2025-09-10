Pilne! MSWiA publikuje Poradnik Bezpieczeństwa. Każdy powinien go przeczytać i zachować

10 września 2025 16:13 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny Poradnik Bezpieczeństwa, który ma pomóc obywatelom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Dokument jest dostępny w wersji elektronicznej, a wkrótce trafi również do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dlaczego ten poradnik jest ważny?

Jak podkreśla MSWiA, zagrożenia wobec Polski w ostatnich latach znacząco wzrosły. Oprócz ryzyka militarnego, coraz częściej mamy do czynienia z dezinformacją, cyberatakami, sabotażem czy próbami destabilizacji państwa. Dodatkowo, nasz kraj mierzy się z rosnącą liczbą ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować przerwy w dostawach prądu, utrudnienia w komunikacji i poważne szkody materialne.

Co znajdziesz w poradniku?

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w trudnych sytuacjach – od pierwszej pomocy, przez zachowania w czasie awarii, po przygotowanie się na kryzysy związane z bezpieczeństwem państwa. To zbiór instrukcji, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie w razie nagłych wydarzeń.

Przygotowanie to obowiązek

Autorzy publikacji podkreślają, że decyzji o rozpoczęciu przygotowań nie wolno odkładać. Wielu zagrożeń nie da się uniknąć, ale można się na nie odpowiednio przygotować. Właśnie temu służy poradnik – by każdy obywatel wiedział, jak działać w sytuacji kryzysowej.

Dostępność dla wszystkich

Dokument będzie dostępny w różnych formach, również w wersji drukowanej alfabetem Braille’a. Wersję elektroniczną można już teraz pobrać na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl