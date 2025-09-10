Pilne! MSWiA publikuje Poradnik Bezpieczeństwa. Każdy powinien go przeczytać i zachować
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało specjalny Poradnik Bezpieczeństwa, który ma pomóc obywatelom w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych. Dokument jest dostępny w wersji elektronicznej, a wkrótce trafi również do wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.
Dlaczego ten poradnik jest ważny?
Jak podkreśla MSWiA, zagrożenia wobec Polski w ostatnich latach znacząco wzrosły. Oprócz ryzyka militarnego, coraz częściej mamy do czynienia z dezinformacją, cyberatakami, sabotażem czy próbami destabilizacji państwa. Dodatkowo, nasz kraj mierzy się z rosnącą liczbą ekstremalnych zjawisk pogodowych, które mogą powodować przerwy w dostawach prądu, utrudnienia w komunikacji i poważne szkody materialne.
Co znajdziesz w poradniku?
Poradnik zawiera praktyczne wskazówki dotyczące reagowania w trudnych sytuacjach – od pierwszej pomocy, przez zachowania w czasie awarii, po przygotowanie się na kryzysy związane z bezpieczeństwem państwa. To zbiór instrukcji, które mogą uratować zdrowie, a nawet życie w razie nagłych wydarzeń.
Przygotowanie to obowiązek
Autorzy publikacji podkreślają, że decyzji o rozpoczęciu przygotowań nie wolno odkładać. Wielu zagrożeń nie da się uniknąć, ale można się na nie odpowiednio przygotować. Właśnie temu służy poradnik – by każdy obywatel wiedział, jak działać w sytuacji kryzysowej.
Dostępność dla wszystkich
Dokument będzie dostępny w różnych formach, również w wersji drukowanej alfabetem Braille’a. Wersję elektroniczną można już teraz pobrać na stronie poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.
