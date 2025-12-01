PILNE! Nawrocki wetuje kolejną ustawę. Projekt uznany za zagrożenie dla wolności Polaków
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów, uznając ją za zagrożenie dla wolności i bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków. Pałac Prezydencki podkreśla, że regulacje są potrzebne, ale projekt przedstawiony przez rząd był zbyt ingerujący i nieprzejrzysty.
Prezydent Karol Nawrocki po raz kolejny skorzystał z prawa weta, tym razem blokując ustawę o rynku kryptoaktywów. Jak poinformował rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, decyzja została podjęta w obronie wolności obywatelskich, stabilności państwa i bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków. Ustawa, która miała regulować działalność firm związanych z kryptowalutami, została uznana przez głowę państwa za zbyt ingerującą, nieprzejrzystą i potencjalnie groźną dla użytkowników rynku cyfrowych aktywów.
Najpoważniejszy zarzut dotyczył zapisów umożliwiających rządowi blokowanie stron internetowych firm kryptoaktywnych „jednym kliknięciem”. Według prezydenta takie przepisy mogłyby prowadzić do nadużyć i odcinać obywateli od ich cyfrowych środków bez odpowiednich podstaw prawnych. Rzecznik podkreślił, że w większości państw UE stosuje się mechanizmy ostrzegania konsumentów, a nie blokowanie całych serwisów.
Drugim problemem była skala i konstrukcja samej regulacji. Podczas gdy inne kraje Europy Środkowej wdrożyły przepisy liczące po kilka stron, polska ustawa przekraczała sto, tworząc – zdaniem prezydenta – barierę administracyjną wypychającą przedsiębiorców do Czech, na Litwę czy Maltę. Nadmierna biurokracja miała być poważnym zagrożeniem dla rozwoju rodzimego rynku.
Trzeci istotny zarzut dotyczył wysokości opłat nadzorczych, które – jak wskazał Leśkiewicz – były ustalone na poziomie uniemożliwiającym funkcjonowanie małym firmom i startupom. W praktyce oznaczałoby to faworyzowanie zagranicznych korporacji i banków, a jednocześnie tłumienie innowacji, które mogłyby rozwijać się w Polsce.
W komunikacie przypomniano także deklaracje Karola Nawrockiego z kampanii wyborczej, w których zapowiadał, że nie dopuści do ograniczających wolność regulacji dotyczących nowoczesnych aktywów. Pałac Prezydencki wskazał, że rząd miał dwa lata na przygotowanie ustawy zgodnej z europejskim rozporządzeniem MiCA, lecz efekt końcowy określono jako „bubel prawny” szkodzący polskim konsumentom i firmom.
Według prezydenta regulacje rynku kryptoaktywów są konieczne, lecz muszą być „rozsądne, proporcjonalne i bezpieczne dla użytkowników”, a nie nadmiernie rozbudowane i obciążające dla sektora. Weta – jak podkreślono – użyto odpowiedzialnie i w obronie „bezpieczeństwa ekonomicznego Polaków”.
Na podpis prezydenta czekają obecnie cztery inne ustawy, które – w przeciwieństwie do regulacji dotyczącej kryptoaktywów – zostały już zaakceptowane. Wokół samego rynku cyfrowych aktywów z pewnością rozgorzeje teraz debata – zarówno o treści przyszłych regulacji, jak i o kierunku, w jakim powinna zmierzać polska polityka wobec kryptowalut.
