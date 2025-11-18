Pilne. Nowy bilans wypadku w centrum Warszawy. Rośnie liczba rannych. Na miejscu policja
Stołeczna policja przekazała najnowsze ustalenia dotyczące porannego wypadku w alei Solidarności, gdzie doszło do groźnego zderzenia autobusu linii 160, tramwaju technicznego oraz tramwaju linii 4. Zdarzenie sparaliżowało ruch w samym sercu miasta, a służby wciąż badają dokładne okoliczności incydentu.
Zakończyły się utrudnienia w alei Solidarności w Warszawie. Ruch kołowy i tramwajowy został przywrócony o godzinie 10:50.
Łącznie zostały poszkodowane 24 osoby, a 16 zostało przewiezionych do szpitala.
Policjanci badają dokładne okoliczności i przyczyny tego wypadku. pic.twitter.com/b2XgKPgHxb
— Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 18, 2025
24 osoby poszkodowane. 16 trafiło do szpitala
Według komunikatu Komendy Stołecznej Policji w wypadku ucierpiały 24 osoby, z czego 16 zostało przewiezionych do szpitali. Stan większości poszkodowanych jest stabilny, ale część osób wymaga dalszej diagnostyki. Najczęściej zgłaszano urazy głowy, karku i kręgosłupa szyjnego.
Na miejscu od rana działały ekipy ratunkowe, zespoły nadzoru ruchu, technicy Tramwajów Warszawskich oraz policjanci zabezpieczający teren.
Ruch tramwajowy i kołowy przywrócono o 10:50
Po kilku godzinach utrudnień aleja Solidarności została ponownie otwarta. Policja potwierdziła, że ruch kołowy i tramwajowy wznowiono o godzinie 10:50, choć pojedyncze linie mogą jeszcze kursować z opóźnieniami.
Wcześniej kierowcy i pasażerowie musieli liczyć się z poważnymi komplikacjami – most Śląsko-Dąbrowski i okolice Starego Miasta były częściowo zablokowane, a tramwaje kierowano na objazdy przez inne mosty.
Policja bada przyczyny wypadku
Śledczy analizują zapisy monitoringu i przesłuchują świadków. Wstępne ustalenia wskazują, że jedno z zatrzymań technicznych doprowadziło do efektu domina: autobus zatrzymał się nagle, a jadący za nim tramwaj najechał na jego tył.
Policja zapowiada, że szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia zostaną ustalone w najbliższych dniach.
Służby apelują o ostrożność
Mimo że ruch został już udrożniony, funkcjonariusze proszą kierowców i pasażerów o ostrożność w rejonie alei Solidarności i o śledzenie komunikatów dotyczących możliwych opóźnień.
