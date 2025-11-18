Pilne. Nowy bilans wypadku w centrum Warszawy. Rośnie liczba rannych. Na miejscu policja

18 listopada 2025 11:29 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Stołeczna policja przekazała najnowsze ustalenia dotyczące porannego wypadku w alei Solidarności, gdzie doszło do groźnego zderzenia autobusu linii 160, tramwaju technicznego oraz tramwaju linii 4. Zdarzenie sparaliżowało ruch w samym sercu miasta, a służby wciąż badają dokładne okoliczności incydentu.

Fot. Policja Warszawa

24 osoby poszkodowane. 16 trafiło do szpitala

Według komunikatu Komendy Stołecznej Policji w wypadku ucierpiały 24 osoby, z czego 16 zostało przewiezionych do szpitali. Stan większości poszkodowanych jest stabilny, ale część osób wymaga dalszej diagnostyki. Najczęściej zgłaszano urazy głowy, karku i kręgosłupa szyjnego.

Na miejscu od rana działały ekipy ratunkowe, zespoły nadzoru ruchu, technicy Tramwajów Warszawskich oraz policjanci zabezpieczający teren.

Ruch tramwajowy i kołowy przywrócono o 10:50

Po kilku godzinach utrudnień aleja Solidarności została ponownie otwarta. Policja potwierdziła, że ruch kołowy i tramwajowy wznowiono o godzinie 10:50, choć pojedyncze linie mogą jeszcze kursować z opóźnieniami.

Wcześniej kierowcy i pasażerowie musieli liczyć się z poważnymi komplikacjami – most Śląsko-Dąbrowski i okolice Starego Miasta były częściowo zablokowane, a tramwaje kierowano na objazdy przez inne mosty.

Policja bada przyczyny wypadku

Śledczy analizują zapisy monitoringu i przesłuchują świadków. Wstępne ustalenia wskazują, że jedno z zatrzymań technicznych doprowadziło do efektu domina: autobus zatrzymał się nagle, a jadący za nim tramwaj najechał na jego tył.

Policja zapowiada, że szczegółowe przyczyny i przebieg zdarzenia zostaną ustalone w najbliższych dniach.

Służby apelują o ostrożność

Mimo że ruch został już udrożniony, funkcjonariusze proszą kierowców i pasażerów o ostrożność w rejonie alei Solidarności i o śledzenie komunikatów dotyczących możliwych opóźnień.

